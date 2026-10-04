На Полтавщине дрон попал в энергообъект, без света остались 22 тысячи абонентов

Начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил о попадании беспилотника в объект энергетической инфраструктуры в Полтавской области.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Дякивнича в Telegram-канале.

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В результате удара без электричества остались 22 тысячи абонентов

В результате атаки временно без света остались около 22 тысяч абонентов.

По словам Дякивнича, специалисты АО "Полтаваоблэнерго" уже работают над восстановлением электроснабжения.

Предварительно, в результате атаки пострадавших нет. Остальные последствия удара пока уточняются.

Ранее сообщалось, что российские войска сбросили на Сумы пять КАБ, в результате чего было зафиксировано попадание вблизи многоэтажного дома и есть раненые.

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