На Полтавщині дрон влучив в енергооб’єкт, без світла 22 тисячі абонентів
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив про влучання безпілотника в об’єкт енергетичної інфраструктури на Полтавщині.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Дяківнича в телеграм-каналі.
Через удар без електрики залишилися 22 тисячі абонентів
Унаслідок атаки тимчасово без світла залишилися близько 22 тисяч абонентів.
За словами Дяківнича, фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання.
Попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає. Інші наслідки удару наразі уточнюються.
Раніше повідомлялося, що російські війська скинули на Суми п’ять КАБів, унаслідок чого було зафіксовано влучання поблизу багатоповерхівки та є поранені.
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