РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18319 посетителей онлайн
Новости Помощь Франции Украине Поддержка Украины Францией
2 401 19

Макрон ответил Ле Пен: Прекращение помощи Украине ставит под угрозу безопасность Франции

Ле Пен, Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал заявления лидера ультраправых Марин Ле Пен о намерении прекратить финансовую поддержку Украины в случае прихода к власти. Он подчеркнул, что помощь Киеву соответствует национальным интересам Франции, а отказ от нее означал бы пренебрежение безопасностью французов и всей Европы.

Об этом французский лидер заявил по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Макрон раскритиковал призывы Ле Пен

"Если Франция поддерживает Украину, как это сегодня делают все государства-члены Европейского Союза — ведь после выборов в Венгрии все 27 стран придерживаются этой позиции, — то это потому, что мы знаем: на кону стоит наша собственная безопасность", — сказал Макрон.

По его словам, политики, предлагающие сэкономить бюджетные средства за счет прекращения помощи Украине, поставили бы Францию в беспрецедентное положение среди европейских партнеров.

"Любой, кто сегодня говорит французам: "Мы сэкономим средства, ведь все это несерьезно, мы прекратим поддерживать Украину", с первой же секунды ставит Францию в беспрецедентное положение. Мы стали бы единственной страной, которая больше этого не делает. Единственной! И это фактически означало бы признать, что наша безопасность не имеет ценности", — подчеркнул Макрон.

Французский лидер отметил, что продолжение поддержки Украины — это не жест доброй воли, а вопрос непосредственного национального интереса Франции, поэтому те, кто сегодня заявляет, что нужно ее прекратить, "фактически выбрасывают за борт безопасность Европы, а прежде всего — безопасность французов".

Читайте также: В партии Ле Пен пообещали "перекрыть кран" помощи Украине в случае победы на выборах: ее оппоненты ответили

Позиция Ле Пен по поводу поддержки Украины

  • В июле Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году после того, как апелляционный суд Парижа сократил ей срок запрета на занятие выборных должностей.
  • Ранее вице-президент французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Луи Алио заявил, что его политическая сила прекратит помощь Украине, если придет к власти после президентских выборов во Франции в 2027 году.
  • Сама же Ле Пен недавно заявила, что Париж может продолжать военное сотрудничество с Украиной, в частности обучать украинских военнослужащих и предоставлять оборудование для обороны. В то же время она предлагает прекратить финансовую помощь.

Читайте также: Ле Пен заявила, что Франция больше не может финансово поддерживать Украину

Автор: 

помощь (8789) Франция (3884) Ле Пен Марин (66) Макрон Эмманюэль (1700)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Це - не її проблеми. Їй Москва не платить за безпеку Франції.
показать весь комментарий
17.10.2026 02:02 Ответить
+6
Все він правильно говорить, якщо Ле Пен так патріотка та француженка, тоді чому весь її патріотизм якимось чином веде до російської дупи. Ми вже бачили це "дагаварімся, сайдьомся па середнє, кака разніца" і так далі..Україна дуже дорого заплатила за свій інфантилізм. Макрон попереджає, що те саме чекає французів, якщо не одумаються.
показать весь комментарий
17.10.2026 02:25 Ответить
+2
я вам можу пояснити, чому Францію ломить то у право то у ліво, борги, вони набралися боргів настільки, що не можуть їх покривати..багата французськ пенсія вже не покриває роботу молодих, Макрон намагався провести реформу, ну от зараз Ле Пен та Мілашони кажуть, що вони все вирішать..брешуть, нічого вони не вирішать, аби до влади добратися
показать весь комментарий
17.10.2026 02:58 Ответить

Загрузка...

 
 