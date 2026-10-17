Макрон ответил Ле Пен: Прекращение помощи Украине ставит под угрозу безопасность Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал заявления лидера ультраправых Марин Ле Пен о намерении прекратить финансовую поддержку Украины в случае прихода к власти. Он подчеркнул, что помощь Киеву соответствует национальным интересам Франции, а отказ от нее означал бы пренебрежение безопасностью французов и всей Европы.
Об этом французский лидер заявил по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Макрон раскритиковал призывы Ле Пен
"Если Франция поддерживает Украину, как это сегодня делают все государства-члены Европейского Союза — ведь после выборов в Венгрии все 27 стран придерживаются этой позиции, — то это потому, что мы знаем: на кону стоит наша собственная безопасность", — сказал Макрон.
По его словам, политики, предлагающие сэкономить бюджетные средства за счет прекращения помощи Украине, поставили бы Францию в беспрецедентное положение среди европейских партнеров.
"Любой, кто сегодня говорит французам: "Мы сэкономим средства, ведь все это несерьезно, мы прекратим поддерживать Украину", с первой же секунды ставит Францию в беспрецедентное положение. Мы стали бы единственной страной, которая больше этого не делает. Единственной! И это фактически означало бы признать, что наша безопасность не имеет ценности", — подчеркнул Макрон.
Французский лидер отметил, что продолжение поддержки Украины — это не жест доброй воли, а вопрос непосредственного национального интереса Франции, поэтому те, кто сегодня заявляет, что нужно ее прекратить, "фактически выбрасывают за борт безопасность Европы, а прежде всего — безопасность французов".
Позиция Ле Пен по поводу поддержки Украины
- В июле Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году после того, как апелляционный суд Парижа сократил ей срок запрета на занятие выборных должностей.
- Ранее вице-президент французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Луи Алио заявил, что его политическая сила прекратит помощь Украине, если придет к власти после президентских выборов во Франции в 2027 году.
- Сама же Ле Пен недавно заявила, что Париж может продолжать военное сотрудничество с Украиной, в частности обучать украинских военнослужащих и предоставлять оборудование для обороны. В то же время она предлагает прекратить финансовую помощь.
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