Макрон відповів Ле Пен: Припинення допомоги Україні ставить під загрозу безпеку Франції

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував заяви лідерки ультраправих Марін Ле Пен про намір припинити фінансову підтримку України у разі приходу до влади. Він наголосив, що допомога Києву відповідає націнтересам Франції, а відмова від неї означала б нехтування безпекою французів та всієї Європи.

Про це французький лідер заявив за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Макрон розкритикував заклики Ле Пен

"Якщо Франція підтримує Україну, як це сьогодні роблять усі держави-члени Європейського Союзу, адже після виборів в Угорщині ми всі 27 дотримуємося цієї позиції, то це тому, що ми знаємо - на кону стоїть наша власна безпека",- сказав Макрон.

За його словами, політики, які пропонують заощадити бюджетні кошти шляхом припинення допомоги Україні, поставили б Францію в безпрецедентне становище серед європейських партнерів.

"Будь-хто, хто сьогодні говорить французам: "Ми заощадимо кошти, адже все це несерйозно, ми припинимо підтримувати Україну", з першої ж секунди ставлять Францію в безпрецедентне становище. Ми стали б єдиною країною, яка більше цього не робить. Єдиною! І це фактично означало б визнати, що наша безпека не має цінності", - наголосив Макрон.

Французький лідер зауважив, що продовження підтримки України є не жестом доброї волі, а питанням безпосереднього національного інтересу Франції, тому ті, хто сьогодні заявляє, що потрібно її припинити, "фактично викидають за борт безпеку Європи, а передусім - безпеку французів".

Читайте також: У партії Ле Пен пообіцяли "закрити кран" допомоги Україні у разі перемоги на виборах: її опоненти відповіли

Позиція Лен Пен щодо підтримки України

У липні Ле Пен заявила, що братиме участь у президентських виборах у Франції 2027 року після того, як апеляційний суд Парижу скоротив їй термін заборони на обіймання виборних посад.

Раніше віцепрезидент французької праворадикальної партії "Національне об’єднання" Луї Аліо заявив, що його політична сила припинить допомогу Україні, якщо прийде до влади після президентських виборів у Франції 2027 року.

Сама ж Ле Пен нещодавно заявила, що Париж може продовжувати військову співпрацю з Україною, зокрема навчати українських військовослужбовців та надавати обладнання для оборони. Водночас фінансову допомогу вона пропонує припинити.

Читайте також: Ле Пен заявила, що Франція більше не може фінансово підтримувати Україну