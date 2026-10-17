Макрон відповів Ле Пен: Припинення допомоги Україні ставить під загрозу безпеку Франції
Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував заяви лідерки ультраправих Марін Ле Пен про намір припинити фінансову підтримку України у разі приходу до влади. Він наголосив, що допомога Києву відповідає націнтересам Франції, а відмова від неї означала б нехтування безпекою французів та всієї Європи.
Про це французький лідер заявив за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Макрон розкритикував заклики Ле Пен
"Якщо Франція підтримує Україну, як це сьогодні роблять усі держави-члени Європейського Союзу, адже після виборів в Угорщині ми всі 27 дотримуємося цієї позиції, то це тому, що ми знаємо - на кону стоїть наша власна безпека",- сказав Макрон.
За його словами, політики, які пропонують заощадити бюджетні кошти шляхом припинення допомоги Україні, поставили б Францію в безпрецедентне становище серед європейських партнерів.
"Будь-хто, хто сьогодні говорить французам: "Ми заощадимо кошти, адже все це несерйозно, ми припинимо підтримувати Україну", з першої ж секунди ставлять Францію в безпрецедентне становище. Ми стали б єдиною країною, яка більше цього не робить. Єдиною! І це фактично означало б визнати, що наша безпека не має цінності", - наголосив Макрон.
Французький лідер зауважив, що продовження підтримки України є не жестом доброї волі, а питанням безпосереднього національного інтересу Франції, тому ті, хто сьогодні заявляє, що потрібно її припинити, "фактично викидають за борт безпеку Європи, а передусім - безпеку французів".
Позиція Лен Пен щодо підтримки України
- У липні Ле Пен заявила, що братиме участь у президентських виборах у Франції 2027 року після того, як апеляційний суд Парижу скоротив їй термін заборони на обіймання виборних посад.
- Раніше віцепрезидент французької праворадикальної партії "Національне об’єднання" Луї Аліо заявив, що його політична сила припинить допомогу Україні, якщо прийде до влади після президентських виборів у Франції 2027 року.
- Сама ж Ле Пен нещодавно заявила, що Париж може продовжувати військову співпрацю з Україною, зокрема навчати українських військовослужбовців та надавати обладнання для оборони. Водночас фінансову допомогу вона пропонує припинити.
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