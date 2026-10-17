РФ ударила по Херсону: погиб водитель скорой, среди пострадавших - младенец и девочка 11 лет (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Утром 17 октября враг нанес авиаудары по Херсону. Есть погибший и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько.

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В результате утреннего авиаудара по Корабельному району Херсона погиб 64-летний мужчина, работавший водителем скорой помощи. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пострадала 11-летняя девочка

Также в Корабельном районе в результате авиаудара пострадала 11-летняя девочка.

Медики диагностировали у нее взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и ушиб затылочной области. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Сейчас она проходит дополнительное обследование.

В результате авиаудара пострадала семья с месячным младенцем

Во время утреннего авиаудара по Херсону в квартире находились три человека: 28-летняя женщина, 37-летний мужчина и грудной ребенок в возрасте одного месяца.

Все трое получили взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Подробности удара

Позже Шанько сообщил первые подробности удара. Он отметил, что сегодня атаковать КАБами Херсон россияне начали с 4 утра.

В течение часа зафиксировано два авиаудара. Враг сбросил на жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Корабельном районе 8 авиабомб.

Повторный удар был нанесен, когда медики приехали оказывать помощь раненым после первых "прилетов". Травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель "скорой", ранен медик.

"На данный момент известно о 21 пострадавшем человеке - 1 погибшем и 20 раненых, среди них - дети в возрасте 1 месяца и 11 лет", - отметил Шанько.

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