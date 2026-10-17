Росія вдарила по Херсону: загинув водій швидкої, серед постраждалих - немовля та 11-річна дівчинка (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Вранці 17 жовтня ворог завдав авіаударів по Херсону. Є загиблий та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Ярослав Шанько.

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Унаслідок ранкового авіаудару по Корабельному району Херсону загинув 64-річний чоловік, який працював водієм екстреної медичної допомоги. Він дістав травми, несумісні з життям.

Постраждала 11-річна дівчинка

Також у Корабельному районі через авіаудар постраждала 11-річна дівчинка.

Медики діагностували в неї вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та забійну рану потиличної ділянки. Стан дитини оцінюють як середньої тяжкості. Наразі вона проходить додаткове обстеження.

Через авіаудар постраждала родина з місячним немовлям

Під час ранкового авіаудару по Херсону у квартирі перебували троє людей: 28-річна жінка, 37-річний чоловік і немовля віком один місяць.

Усі троє дістали вибухові, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми. Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Подробиці удару

Згодом Шанько повідомив перші подробиці удару. Він зазначив, що сьогодні атакувати КАБами Херсон росіяни почали з 4 ранку.

Протягом години зафіксовано два авіаудари. Ворог скинув на житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури в Корабельному районі 8 авіабомб.

Повторний удар було завдано, коли медики приїхали надавати допомогу пораненим після перших "прильотів". Травми, несумісні з життям, дістав водій швидкої, поранена медикиня.

"На цю годину відомо про 21 постраждалу людину - 1 загиблого та 20 поранених, серед них - діти віком 1 місяць і 11 років", - зазначив Шанько.

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