Россия ударила ФАБ-250 по Славянску: погиб человек, 10 раненых. ВИДЕО

Утром 17 октября российские войска нанесли авиаудар с использованием ФАБ-250 по спальному микрорайону Славянска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

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Попадания зафиксированы в двух многоэтажных домах. На обоих объектах под завалами могут находиться люди. Поисковые работы продолжаются.

Погибший и раненые

На данный момент известно об одном погибшем и 10 раненых. Четверо пострадавших госпитализированы.

Всего за прошедшие сутки и сегодня утром в городе ранения получили 16 человек, среди них — 17-летняя девушка.

Повреждены восемь многоэтажных домов, два из них частично разрушены. Также повреждены автомобили и техника коммунального предприятия.

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