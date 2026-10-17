Росія вдарила ФАБ-250 по Слов’янську: загинула людина, 10 поранених. ВIДЕО
Вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару ФАБ-250 по спальному мікрорайону Словʼянська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
Влучання зафіксовано у дві багатоповерхівки. На обох локаціях під завалами можуть перебувати люди. Пошукові роботи тривають.
Загиблий та поранені
Наразі відомо про одну загиблу людину та 10 поранених. Четверо постраждалих госпіталізовані.
Загалом за минулу добу та сьогоднішній ранок у місті поранення дістали 16 людей, серед них - 17-річна дівчина.
Пошкоджено вісім багатоповерхових будинків, два з них частково зруйновані. Також пошкоджено автомобілі та техніку комунального підприємства.
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