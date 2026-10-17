Усиление атак РФ увеличило потребности Украины, но следует объяснить дефицит бюджета, - канцлер Штокер
Канцлер Австрии Кристиан Штокер признал, что усиление российских атак привело к росту потребностей Украины, и предположил, что займов на 90 млрд евро может не хватить. В то же время он призвал объяснить причины бюджетного дефицита.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут oe24 и exxpress.
Штокер заявил, что удивлен различными цифрами, которые называют в дискуссиях о финансировании Украины.
"Сейчас звучит так много разных цифр, что их нужно упорядочить и объяснить, откуда взялся этот дефицит. Я тоже удивлен", - заявил канцлер Австрии.
По его словам, финансовые потребности Украины должны быть обоснованы прозрачно, чтобы понять причины бюджетного дефицита и определить необходимый объем поддержки.
Что этому предшествовало?
Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.
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