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Новости Помощь Украине от Европы
2 024 20

Усиление атак РФ увеличило потребности Украины, но следует объяснить дефицит бюджета, - канцлер Штокер

Австрия подняла вопрос о финансовых потребностях Украины

Канцлер Австрии Кристиан Штокер признал, что усиление российских атак привело к росту потребностей Украины, и предположил, что займов на 90 млрд евро может не хватить. В то же время он призвал объяснить причины бюджетного дефицита.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут oe24 и exxpress.

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Штокер заявил, что удивлен различными цифрами, которые называют в дискуссиях о финансировании Украины.

"Сейчас звучит так много разных цифр, что их нужно упорядочить и объяснить, откуда взялся этот дефицит. Я тоже удивлен", - заявил канцлер Австрии.

По его словам, финансовые потребности Украины должны быть обоснованы прозрачно, чтобы понять причины бюджетного дефицита и определить необходимый объем поддержки.

Что этому предшествовало?

Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.

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Автор: 

бюджет (4921) дефицит (424) Штокер Кристиан (13)
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Топ комментарии
+10
Треба ж підняти зарплати депутатам, суддям, прокурорам, поліції, - інакше перемоги не буде.
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17.10.2026 13:43 Ответить
+7
Це уже пряме запитання до осіб ОЗУ з урядового кварталу під орудою стефанчуків-зеленського-свириденко з усіма Держсекретарями КМУ і ЦОВВ, кабміндічами, стефанішиною, мудрою, кропиви і його пахана кравченка, каралєфнаї та микитася з шоблою «осємєнітєлей» отих колл-центрів!?!?!
Західні Партнери, знають набагато більше про існуючі рахунки у приватних банках, не тільки Європи, на цих осіб та їх родичів!
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17.10.2026 13:49 Ответить
+7
ПОЯСНЕННЯ:
1.Краде Ze.
2. Крадуть менеджери Ze.
3. Крадуть слуги ***** та Ze.
4. Крадуть міністри Ze.
5. Крадуть друзі Ze.
6. Крадуть бізнес-партнери Ze.
7. Фінінсування різній ***** Ze
8. Фінансування марахфону Ze.
9. Тощо шо від Ze.
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17.10.2026 13:53 Ответить

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