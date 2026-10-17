Посилення атак РФ збільшило потреби України, але слід пояснити дефіцит бюджету, - канцлер Штокер
Канцлер Австрії Крістіан Штокер визнав, що посилення російських атак збільшило потреби України, і припустив, що позики на 90 млрд євро може не вистачити. Водночас він закликав пояснити причини дефіциту бюджету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть oe24 та exxpress.
Штокер заявив, що здивований різними цифрами, які називають у дискусіях про фінансування України.
"Зараз звучить так багато різних цифр, що їх потрібно впорядкувати й пояснити, звідки взявся цей дефіцит. Я теж здивований", - заявив канцлер Австрії.
За його словами, фінансові потреби України мають бути обґрунтовані прозоро, щоб зрозуміти причини бюджетного дефіциту та визначити необхідний обсяг підтримки.
Що передувало?
Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.
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