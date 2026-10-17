Посилення атак РФ збільшило потреби України, але слід пояснити дефіцит бюджету, - канцлер Штокер

Канцлер Австрії Крістіан Штокер визнав, що посилення російських атак збільшило потреби України, і припустив, що позики на 90 млрд євро може не вистачити. Водночас він закликав пояснити причини дефіциту бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть oe24 та exxpress.

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Штокер заявив, що здивований різними цифрами, які називають у дискусіях про фінансування України.

"Зараз звучить так багато різних цифр, що їх потрібно впорядкувати й пояснити, звідки взявся цей дефіцит. Я теж здивований", - заявив канцлер Австрії.

За його словами, фінансові потреби України мають бути обґрунтовані прозоро, щоб зрозуміти причини бюджетного дефіциту та визначити необхідний обсяг підтримки.

Що передувало?

Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

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