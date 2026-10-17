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Новини Допомога Україні від Європи
2 024 20

Посилення атак РФ збільшило потреби України, але слід пояснити дефіцит бюджету, - канцлер Штокер

Австрія поставила питання про фінансові потреби України

Канцлер Австрії Крістіан Штокер визнав, що посилення російських атак збільшило потреби України, і припустив, що позики на 90 млрд євро може не вистачити. Водночас він закликав пояснити причини дефіциту бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть oe24 та exxpress.

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Штокер заявив, що здивований різними цифрами, які називають у дискусіях про фінансування України.

"Зараз звучить так багато різних цифр, що їх потрібно впорядкувати й пояснити, звідки взявся цей дефіцит. Я теж здивований", - заявив канцлер Австрії.

За його словами, фінансові потреби України мають бути обґрунтовані прозоро, щоб зрозуміти причини бюджетного дефіциту та визначити необхідний обсяг підтримки.

Що передувало?

Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

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бюджет (1740) дефіцит (432) Штокер Крістіан (13)
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Топ коментарі
+10
Треба ж підняти зарплати депутатам, суддям, прокурорам, поліції, - інакше перемоги не буде.
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17.10.2026 13:43 Відповісти
+7
Це уже пряме запитання до осіб ОЗУ з урядового кварталу під орудою стефанчуків-зеленського-свириденко з усіма Держсекретарями КМУ і ЦОВВ, кабміндічами, стефанішиною, мудрою, кропиви і його пахана кравченка, каралєфнаї та микитася з шоблою «осємєнітєлей» отих колл-центрів!?!?!
Західні Партнери, знають набагато більше про існуючі рахунки у приватних банках, не тільки Європи, на цих осіб та їх родичів!
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17.10.2026 13:49 Відповісти
+7
ПОЯСНЕННЯ:
1.Краде Ze.
2. Крадуть менеджери Ze.
3. Крадуть слуги ***** та Ze.
4. Крадуть міністри Ze.
5. Крадуть друзі Ze.
6. Крадуть бізнес-партнери Ze.
7. Фінінсування різній ***** Ze
8. Фінансування марахфону Ze.
9. Тощо шо від Ze.
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17.10.2026 13:53 Відповісти

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