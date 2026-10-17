Большинство ракет PAC-2 и PAC-3 из США поступили на Ближний Восток, Украине нужен пакет от Европы, - Зеленский

Большинство ракет PAC-2 и PAC-3 из США было отправлено на Ближний Восток, поэтому Украина нуждается в срочной поддержке со стороны Европы для защиты от баллистических атак.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с СМИ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Укрепление украинской ПВО

"Обсуждали это с партнерами. Мы понимаем, у каких стран есть достаточное количество, чтобы оказать Украине эту поддержку. Я очень рассчитываю на это. Они выслушали все наши опасения. Они знают, какое количество мы получаем в рамках программы PURL. Они знают, что большинство ракет PAC-2 и PAC-3 из США ушло на Ближний Восток. Они знают, что Украине нужна сейчас их поддержка. Они знают, что мы продвигаемся в нашей украинско-европейской антибаллистической системе FREYJA. Но нужно еще время", — подчеркнул Зеленский.

"У нас есть очень неплохие контракты с немецкой стороной на 2027 и 2028 годы. Но нужно сейчас. Есть план, нужен пакет от Европы и некоторых других стран", — добавил глава государства.

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FREYJA

По его словам, Украина на данный момент сделала все, что могла, для развития проекта FREYJA.

"То, что должны были сделать партнеры, 10 стран-участниц. Они работают над этим. Мы очень хотим приблизить тот момент, когда сможем протестировать нашу первую систему FREYJA", — пояснил он.

Зеленский выразил надежду, что испытания увенчаются успехом.

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