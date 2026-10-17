Більшість ракет PAC-2 і PAC-3 від США пішли на Близький Схід, Україні потрібен пакет від Європи, - Зеленський

Більшість ракет PAC-2 та PAC-3 від США пішли на Близький Схід, тому Україна потребує термінової підтримки від Європи для захисту від балістичних атак.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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Посилення української ППО

"Говорили з партнерами. Ми розуміємо, у яких країн є достатня кількість, щоб надати Україні цю підтримку. Я дуже розраховую на це. Вони почули всі наші занепокоєння. Вони знають кількість, яку ми отримуємо через програму PURL. Вони знають, що більшість ракет PAC-2 і PAC-3 від США пішла на Близький Схід. Вони знають, що Україні потрібна зараз їхня підтримка. Вони знають, що ми просуваємося у нашій українсько-європейській антибалістичній системі FREYJA. Але потрібен ще час", - наголосив Зеленський.

"У нас є дуже непогані контракти з німецькою стороною для 27 і 28 років. Але треба зараз. Є план, потрібен пакет від Європи і деяких інших країн", - додав глава держави.

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FREYJA

За його словами, Україна наразі зробила все, що мала, для розвитку проєкту FREYJA.

"Те, що мали зробити партнери, 10 країн-учасниць. Вони в процесі. Ми дуже хочемо наблизити цей момент, коли ми зможемо протестувати першу нашу систему FREYJA", - пояснив він.

Зеленський висловив сподівання, що випробування увінчаються успіхом.

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