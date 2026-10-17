РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13007 посетителей онлайн
Новости Казни украинских военнопленных
20 787 24

Оккупанты казнили пленных бойцов ВСУ на Гуляйпольском направлении, - ГВ "Південь"

Оккупанты казнили пленных украинцев

Российские захватчики из состава 38-й отдельной мотострелковой бригады РФ расстреляли пленных украинских военнослужащих на Гуляйпольском направлении.

Об этом рассказал представитель группировки войск "Південь" Максим Кравчук в комментарии "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Был прямой приказ командира РФ

По его словам, факт военного преступления на днях зафиксировали украинские военнослужащие.

Подразделения Сил обороны получили данные с перехватов российских военнослужащих в момент преступления.

По словам Кравчука, военнослужащие армии РФ получили приказ "вот этого, 300-го, добить п*дараса" и "обнуляйте сразу", и без колебаний совершили убийство безоружных пленных (вероятно, двоих. - Ред.). Такие приказы в 38-й бригаде отдаются по инициативе командира бригады, полковника Валерия Казака, добавил пресс-секретарь.

Это еще одно доказательство для будущего трибунала по преступлениям российских войск, отмечают украинские военные. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы.

Смотрите также: Убил пленного командира Сил обороны, но впоследствии сам попал в плен: оккупанту сообщено о подозрении. ВИДЕО

Реакция на нарушение Женевских конвенций

"Убийство военнопленных — это грубое нарушение международного гуманитарного права. Призываем международное сообщество отреагировать на него, потребовать его расследования и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул Кравчук.

Читайте также: Оккупанты расстреляли украинского военнопленного возле Мирного в Донецкой области: начато расследование, - прокуратура

Автор: 

Гуляйполе (258) казнь (139) расстрел (558) Запорожская область (4998) военнослужащие (6969) Пологовский район (477)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Продовжуються засідання в ямах в посадках де два бійця с понтом "тримаємо оборону". Голод,холод, доставка дронами. Прийшли кацапи ..захопили.. ...розстріляли. Нічого не змінюється.
показать весь комментарий
17.10.2026 15:48 Ответить
+16
А ведь всегда мы знали с какими уродами имели дело за последние лет 400---500! И что творилось в гражданскую и потом в 30гг по Украине и тем более после 45г в Западной части страны итд и тп. И как катером в 12 г рыбаков таранили насмерть в Азовском море. Но закрывали глаза. И не разу не сказали вслух, даже в оранжевую эпоху, даже пытались не замечать что стало вылазить. Можно бы было это и не напоминать. Нам бы хватило того, что произошло с 14 г с марта начиная. Плохо что не можем зеркально всё делать. Кто то же должен быть хоть чуть моральней. А зря.
показать весь комментарий
17.10.2026 17:04 Ответить
+4
А чого вони ниють про поганих кацапів? Вони ж потім цим цапам будуть булочки та чай давати та останньою цигаркою ділитись, бо як мені один нещодавно доводив це все справа життєва, потім ці цапики, за його словами, в полоні будуть магазини заряджати сидячи в одному окопі. Ось доказ:
16.10.2026 17:33
показать весь комментарий
17.10.2026 19:26 Ответить

Загрузка...

 
 