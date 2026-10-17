Оккупанты казнили пленных бойцов ВСУ на Гуляйпольском направлении, - ГВ "Південь"
Российские захватчики из состава 38-й отдельной мотострелковой бригады РФ расстреляли пленных украинских военнослужащих на Гуляйпольском направлении.
Об этом рассказал представитель группировки войск "Південь" Максим Кравчук в комментарии "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
Был прямой приказ командира РФ
По его словам, факт военного преступления на днях зафиксировали украинские военнослужащие.
Подразделения Сил обороны получили данные с перехватов российских военнослужащих в момент преступления.
По словам Кравчука, военнослужащие армии РФ получили приказ "вот этого, 300-го, добить п*дараса" и "обнуляйте сразу", и без колебаний совершили убийство безоружных пленных (вероятно, двоих. - Ред.). Такие приказы в 38-й бригаде отдаются по инициативе командира бригады, полковника Валерия Казака, добавил пресс-секретарь.
Это еще одно доказательство для будущего трибунала по преступлениям российских войск, отмечают украинские военные. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы.
Реакция на нарушение Женевских конвенций
"Убийство военнопленных — это грубое нарушение международного гуманитарного права. Призываем международное сообщество отреагировать на него, потребовать его расследования и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул Кравчук.
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