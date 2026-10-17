Окупанти стратили полонених бійців ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, - УВ "Південь"
Російські загарбники зі складу 38-ї окремої мотострілецької бригади РФ розстріляли полонених українських військовослужбовців на Гуляйпільському напрямку.
Про це розповів речник угруповання військ "Південь" Максим Кравчук у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Був прямий наказ командира РФ
За його словами, факт воєнного злочину днями зафіксували українські військовослужбовці.
Підрозділи Сил оборони отримали дані з перехоплень російських військовослужбовців у момент злочину.
За словами Кравчука, військовослужбовці армії РФ отримали наказ "вот єтого которий 300-ий его добить п*дараса" та "обнуляйте сразу", та без вагань здійснили вбивство беззбройних полонених (ймовірно, двох. - Ред.). Такі накази у 38 бригаді віддаються з подачі командира бригади, полковника Валерія Казака, додав речник.
Це ще один доказ для майбутнього трибуналу щодо злочинів російських військ, наголошують українські військові. Відповідні матеріали були передані в правоохоронні органи.
Реакція на порушення Женевських конвенцій
"Убивство військовополонених - це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на нього, вимагати його розслідування та притягнення винних до відповідальності", - наголосив Кравчук.
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