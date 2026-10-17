Окупанти стратили полонених бійців ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, - УВ "Південь"

Російські загарбники зі складу 38-ї окремої мотострілецької бригади РФ розстріляли полонених українських військовослужбовців на Гуляйпільському напрямку.

Про це розповів речник угруповання військ "Південь" Максим Кравчук у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Був прямий наказ командира РФ

За його словами, факт воєнного злочину днями зафіксували українські військовослужбовці.

Підрозділи Сил оборони отримали дані з перехоплень російських військовослужбовців у момент злочину.

За словами Кравчука, військовослужбовці армії РФ отримали наказ "вот єтого которий 300-ий его добить п*дараса" та "обнуляйте сразу", та без вагань здійснили вбивство беззбройних полонених (ймовірно, двох. - Ред.). Такі накази у 38 бригаді віддаються з подачі командира бригади, полковника Валерія Казака, додав речник.

Це ще один доказ для майбутнього трибуналу щодо злочинів російських військ, наголошують українські військові. Відповідні матеріали були передані в правоохоронні органи.

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Реакція на порушення Женевських конвенцій

"Убивство військовополонених - це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на нього, вимагати його розслідування та притягнення винних до відповідальності", - наголосив Кравчук.

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