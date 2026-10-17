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Новини Страти українських військовополонених
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Окупанти стратили полонених бійців ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, - УВ "Південь"

Окупанти стратили полонених українців

Російські загарбники зі складу 38-ї окремої мотострілецької бригади РФ розстріляли полонених українських військовослужбовців на Гуляйпільському напрямку.

Про це розповів речник угруповання військ "Південь" Максим Кравчук у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Був прямий наказ командира РФ

За його словами, факт воєнного злочину днями зафіксували українські військовослужбовці.

Підрозділи Сил оборони отримали дані з перехоплень російських військовослужбовців у момент злочину.

За словами Кравчука, військовослужбовці армії РФ отримали наказ "вот єтого которий 300-ий его добить п*дараса" та "обнуляйте сразу", та без вагань здійснили вбивство беззбройних полонених (ймовірно, двох. - Ред.). Такі накази у 38 бригаді віддаються з подачі командира бригади, полковника Валерія Казака, додав речник.

Це ще один доказ для майбутнього трибуналу щодо злочинів російських військ, наголошують українські військові. Відповідні матеріали були передані в правоохоронні органи.

Також дивіться: Вбив полоненого командира Сил оборони, але згодом сам потрапив у полон: повідомлено про підозру окупанту. ВIДЕО

Реакція на порушення Женевських конвенцій

"Убивство військовополонених - це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на нього, вимагати його розслідування та притягнення винних до відповідальності", - наголосив Кравчук.

Також читайте: Окупанти розстріляли українського військовополоненого біля Мирного на Донеччині: розпочато розслідування, - прокуратура

Автор: 

Гуляйполе (269) страта (99) розстріл (323) Запорізька область (5381) військовослужбовці (5371) Пологівський район (479)
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Топ коментарі
+28
Продовжуються засідання в ямах в посадках де два бійця с понтом "тримаємо оборону". Голод,холод, доставка дронами. Прийшли кацапи ..захопили.. ...розстріляли. Нічого не змінюється.
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17.10.2026 15:48 Відповісти
+16
А ведь всегда мы знали с какими уродами имели дело за последние лет 400---500! И что творилось в гражданскую и потом в 30гг по Украине и тем более после 45г в Западной части страны итд и тп. И как катером в 12 г рыбаков таранили насмерть в Азовском море. Но закрывали глаза. И не разу не сказали вслух, даже в оранжевую эпоху, даже пытались не замечать что стало вылазить. Можно бы было это и не напоминать. Нам бы хватило того, что произошло с 14 г с марта начиная. Плохо что не можем зеркально всё делать. Кто то же должен быть хоть чуть моральней. А зря.
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17.10.2026 17:04 Відповісти
+4
А чого вони ниють про поганих кацапів? Вони ж потім цим цапам будуть булочки та чай давати та останньою цигаркою ділитись, бо як мені один нещодавно доводив це все справа життєва, потім ці цапики, за його словами, в полоні будуть магазини заряджати сидячи в одному окопі. Ось доказ:
16.10.2026 17:33
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17.10.2026 19:26 Відповісти

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