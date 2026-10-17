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Новости Военные РФ в Беларуси
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РФ планирует разместить баллистику в Беларуси для ударов по западным областям Украины, - Зеленский

баллистика на западе Украины

Россия планирует разместить баллистические установки в Беларуси для нанесения ударов по западным областям Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения со СМИ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Усиление угрозы воздушных ударов

По его словам, Россия не только готовится к усилению атак на западные области Украины, но и пытается втянуть в этот процесс Беларусь.

"Нам известно, что они размещают ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать этот коридор для дронов и усиливать эти атаки. Но этого им недостаточно. Им нужна поддержка Лукашенко для того, чтобы на территории Беларуси были размещены другие виды вооружений, в том числе баллистические. Безусловно, размещение баллистического оружия на территории Беларуси станет угрозой прежде всего для западной части нашей страны", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что это станет еще одним фактом прямого втягивания Беларуси в войну против Украины.

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Усиление ПВО

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в настоящее время существуют планы по усилению ПВО на западе страны.

"Усиление у нас происходит по принципу: где больше ударов - там больше ПВО. Для нас очень важно наращивать ПВО на всей территории государства. Производство турелей мы будем увеличивать, а распределять их будут наши военные", - резюмировал он.

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Автор: 

Беларусь (8353) Зеленский Владимир (26258) баллистические ракеты (763)
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Топ комментарии
+46
Ну так бий по цих установках. Ти ж верещав що ретранслятори для шахедів знищиш у бульбашів. Все? Напи₴дів і в нору?
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17.10.2026 15:51 Ответить
+38
Воно копія *****, мале, зле, ображене, мстиве щуреня. Один в один. Тільки в того щура хоч зброя є, а в нашого потужність в купі з виттям, потужнічає і жаліється одночасно, це ще потрібно так вміти.
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17.10.2026 15:54 Ответить
+28
А Зеленський що планує ? Хотілося би вже почути конкретні плани, дії. Ну повідомив, далі що? Як Україна буде відповідати? Роль жертви я так бачу просто в багатьох вже викликає огиду.
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17.10.2026 15:52 Ответить

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