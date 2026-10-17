РФ планирует разместить баллистику в Беларуси для ударов по западным областям Украины, - Зеленский
Россия планирует разместить баллистические установки в Беларуси для нанесения ударов по западным областям Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения со СМИ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Усиление угрозы воздушных ударов
По его словам, Россия не только готовится к усилению атак на западные области Украины, но и пытается втянуть в этот процесс Беларусь.
"Нам известно, что они размещают ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать этот коридор для дронов и усиливать эти атаки. Но этого им недостаточно. Им нужна поддержка Лукашенко для того, чтобы на территории Беларуси были размещены другие виды вооружений, в том числе баллистические. Безусловно, размещение баллистического оружия на территории Беларуси станет угрозой прежде всего для западной части нашей страны", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что это станет еще одним фактом прямого втягивания Беларуси в войну против Украины.
Усиление ПВО
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в настоящее время существуют планы по усилению ПВО на западе страны.
"Усиление у нас происходит по принципу: где больше ударов - там больше ПВО. Для нас очень важно наращивать ПВО на всей территории государства. Производство турелей мы будем увеличивать, а распределять их будут наши военные", - резюмировал он.
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