РФ планирует разместить баллистику в Беларуси для ударов по западным областям Украины, - Зеленский

Россия планирует разместить баллистические установки в Беларуси для нанесения ударов по западным областям Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения со СМИ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Усиление угрозы воздушных ударов

По его словам, Россия не только готовится к усилению атак на западные области Украины, но и пытается втянуть в этот процесс Беларусь.

"Нам известно, что они размещают ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать этот коридор для дронов и усиливать эти атаки. Но этого им недостаточно. Им нужна поддержка Лукашенко для того, чтобы на территории Беларуси были размещены другие виды вооружений, в том числе баллистические. Безусловно, размещение баллистического оружия на территории Беларуси станет угрозой прежде всего для западной части нашей страны", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что это станет еще одним фактом прямого втягивания Беларуси в войну против Украины.

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Усиление ПВО

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в настоящее время существуют планы по усилению ПВО на западе страны.

"Усиление у нас происходит по принципу: где больше ударов - там больше ПВО. Для нас очень важно наращивать ПВО на всей территории государства. Производство турелей мы будем увеличивать, а распределять их будут наши военные", - резюмировал он.

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