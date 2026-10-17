РФ планує розмістити балістику в Білорусі для ударів по західних областях України, - Зеленський

РФ планує розмістити балістичні установки в Білорусі для ударів по західних областях України.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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Посилення загрози повітряних ударів

За його словами, Росія не лише готується до посилення атак на західні області України, але й намагається втягнути у цей процес Білорусь.

"Нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоб користуватися цим коридором для дронів і посилювати ці атаки. Але цього їм замало. Їм потрібна підтримка Лукашенка для того, щоб на території Білорусі були розташовані інші види, і балістика в тому числі. Безумовно, розташування балістики на території Білорусі - це буде загроза передусім західній частині нашої країни", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що це стане ще одним фактом прямого втягування Білорусі у війну проти України.

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Посилення ППО

Також Зеленський наголосив, що наразі є плани щодо посилення ППО на заході країни.

"Посилення у нас іде з точки зору - де більше ударів - там більше ППО. Для нас дуже важливо збільшувати ППО на всій території держави. Виробництво турелей ми будемо збільшувати і розподіляти мають наші військові", - резюмував він.

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