РФ планує розмістити балістику в Білорусі для ударів по західних областях України, - Зеленський
РФ планує розмістити балістичні установки в Білорусі для ударів по західних областях України.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Посилення загрози повітряних ударів
За його словами, Росія не лише готується до посилення атак на західні області України, але й намагається втягнути у цей процес Білорусь.
"Нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоб користуватися цим коридором для дронів і посилювати ці атаки. Але цього їм замало. Їм потрібна підтримка Лукашенка для того, щоб на території Білорусі були розташовані інші види, і балістика в тому числі. Безумовно, розташування балістики на території Білорусі - це буде загроза передусім західній частині нашої країни", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що це стане ще одним фактом прямого втягування Білорусі у війну проти України.
Посилення ППО
Також Зеленський наголосив, що наразі є плани щодо посилення ППО на заході країни.
"Посилення у нас іде з точки зору - де більше ударів - там більше ППО. Для нас дуже важливо збільшувати ППО на всій території держави. Виробництво турелей ми будемо збільшувати і розподіляти мають наші військові", - резюмував він.
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