Отчет о работе двух рот Юрия Бутусова за сентябрь. ВИДЕО
Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартія" Юрий Бутусов поделился кадрами боевой деятельности своей роты за сентябрь 2026 года.
Точная работа, уничтоженная техника и эффективная ликвидация врага - это результат ежедневной профессиональной и слаженной работы украинских защитников.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль