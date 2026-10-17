Отчет о работе двух рот Юрия Бутусова за сентябрь. ВИДЕО

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартія" Юрий Бутусов поделился кадрами боевой деятельности своей роты за сентябрь 2026 года.

Точная работа, уничтоженная техника и эффективная ликвидация врага - это результат ежедневной профессиональной и слаженной работы украинских защитников.

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