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Звіт роботи двох рот Юрія Бутусова за вересень. ВIДЕО

Командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов поділився кадрами бойової роботи за вересень роти БпЛА з протидії позиціям БпЛА противника та роти БПС СП 2 ШБ.

Точна робота, знищена техніка та ефективна ліквідація ворога — це результат щоденної професійної та злагодженої праці українських захисників.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3764) Хартія корпус НГУ (112)
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