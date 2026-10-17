Звіт роботи двох рот Юрія Бутусова за вересень. ВIДЕО

Командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов поділився кадрами бойової роботи за вересень роти БпЛА з протидії позиціям БпЛА противника та роти БПС СП 2 ШБ.

Точна робота, знищена техніка та ефективна ліквідація ворога — це результат щоденної професійної та злагодженої праці українських захисників.

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