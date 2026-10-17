РФ реализует план по уничтожению энергосети Украины, чтобы сделать крупные города непригодными для жизни, - The Guardian

Россия реализует заранее спланированную стратегию по уничтожению критически важной инфраструктуры Украины, чтобы ухудшить условия жизни в крупных городах и заставить людей покинуть их.

Об этом пишет издание The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что содержит перехваченный документ РФ

Как пишет The Guardian, украинская разведка в сентябре перехватила документ "Анализ секторов энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Украины", в котором подробно описаны потенциальные цели российской кампании по уничтожению украинской энергетики.

Несколько европейских чиновников, знакомых с документом, заявили, что он, вероятно, был подготовлен аналитическими подразделениями, связанными с российскими военными или разведывательными службами. По их словам, копии документа распространялись в Украине и в предыдущие годы.

Перехваченный документ описывает алгоритм уничтожения украинской энергосистемы - от вывода из строя ТЭЦ и подстанций до возможных ударов по распределительным подстанциям АЭС.

Главные цели стратегии Кремля - ухудшить условия жизни из-за отключения электроэнергии, полностью остановить водоснабжение, ухудшить санитарную ситуацию и вызвать массовый отток жителей крупных городов. В документе приведены точные расчеты по баллистическим и гиперзвуковым ракетам, а также беспилотникам, необходимым для поражения каждого отдельного объекта.

По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, аналитические материалы противника составлены с высокой точностью:

"Это два обширных документа, написанных очень хладнокровно и четко, с таблицами, где указано количество оружия, необходимого для уничтожения каждого объекта - от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов. Мы понимаем, как они собираются действовать", - сказал он.

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Удары по "Киевскому энергокольцу"

The Guardian отмечает, что последние российские удары по энергетическим объектам Киева совпадают с описанной в документах стратегией.

В частности, на этой неделе российским атакам подверглись ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и крупная электроподстанция, через которую в столицу поступает электроэнергия с атомных электростанций.

Все эти объекты, а также другие подстанции, входящие в состав "Киевского энергокольца" и помогающие доставлять электроэнергию со всей страны в столицу, стали целями российского удара. Это создает прямую угрозу гуманитарного кризиса для почти трех миллионов жителей столицы.

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Прогноз на зиму: от 8 до 20 часов без света в сутки

В документе прогнозируется, что масштабное разрушение энергетической инфраструктуры может лишить Киев более 90% электроэнергии, необходимой городу зимой.

Аналитики прогнозируют, что при умеренной зиме и быстром восстановлении поврежденных объектов отключения света в Киеве могут длиться до 8 часов в сутки. А при сильных морозах и повторных массированных атаках - до 20 часов.

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