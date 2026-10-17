РФ реалізує план зі знищення енергомережі України, щоб зробити великі міста непридатними для життя, – The Guardian
Росія втілює сплановану стратегію зі знищення критичної інфраструктури України, щоб погіршити умови проживання у великих містах і змусити людей покинути їх.
Про це пише видання The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що містить перехоплений документ РФ
Як пише The Guardian, українська розвідка у вересні перехопила документ "Аналіз секторів енергетики, житлового та комунального господарства України", в якому детально описані потенційні цілі російської кампанії зі знищення української енергетики.
Кілька європейських чиновників, знайомих з документом, заявили, що він, ймовірно, був підготовлений аналітичними відділами, пов'язаними з російськими військовими або розвідувальними службами. За їхніми словами, копії документа поширювалися в Україні й у попередні роки.
Перехоплений документ описує алгоритм знищення української енергосистеми — від виведення з ладу ТЕЦ і підстанцій до можливих ударів по розподільчих підстанціях АЕС.
Головні цілі стратегії Кремля — погіршити умови життя через відключення електроенергії, повністю зупинити водопостачання, погіршити санітарну ситуацію та спричинити масовий виїзд жителів великих міст. У документі наведено точні розрахунки балістичних і гіперзвукових ракет та безпілотників, потрібних для ураження кожного окремого об’єкта.
За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, аналітичні матеріали ворога складені з високою точністю:
"Це два великих документи, написаних дуже холодно і чітко, з таблицями, де вказано кількість зброї, необхідної для знищення кожного об’єкта — від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів. Ми розуміємо, як вони збираються діяти", - сказав він.
Удари по "Київському енергокільцю"
The Guardian зазначає, що останні російські удари по енергетичних об'єктах Києва збігаються з описаною в документах стратегією.
Зокрема, цього тижня російських атак зазнали ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, Трипільська ТЕС та велика електропідстанція, через яку до столиці надходить електроенергія з атомних електростанцій.
Усі ці об’єкти, а також інші підстанції, які входять до складу "Київського енергокільця" і допомагають доставляти електроенергію з усієї країни до столиці, стали цілями російського удару. Це створює пряму загрозу гуманітарної кризи для майже трьох мільйонів мешканців столиці.
Прогноз на зиму: від 8 до 20 годин без світла на добу
У документі прогнозується, що масштабне руйнування енергетичної інфраструктури може позбавити Київ понад 90% електроенергії, необхідної місту взимку.
Аналітики передбачають, що за умов помірної зими та швидкого відновлення пошкоджених об'єктів відключення світла у Києві можуть тривати до 8 годин на добу. А при сильних морозах і повторних масованих атаках – до 20 годин.
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Це вже пряма відповідальність ЗЕленського.Чомусь гроші качають в одному напрямку на Штілєрмана.Де закази до КБ"Луч", "Південмаш" ?