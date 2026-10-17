РФ реалізує план зі знищення енергомережі України, щоб зробити великі міста непридатними для життя, – The Guardian

Росія втілює сплановану стратегію зі знищення критичної інфраструктури України, щоб погіршити умови проживання у великих містах і змусити людей покинути їх.

Про це пише видання The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що містить перехоплений документ РФ

Як пише The Guardian, українська розвідка у вересні перехопила документ "Аналіз секторів енергетики, житлового та комунального господарства України", в якому детально описані потенційні цілі російської кампанії зі знищення української енергетики.

Кілька європейських чиновників, знайомих з документом, заявили, що він, ймовірно, був підготовлений аналітичними відділами, пов'язаними з російськими військовими або розвідувальними службами. За їхніми словами, копії документа поширювалися в Україні й у попередні роки.

Перехоплений документ описує алгоритм знищення української енергосистеми — від виведення з ладу ТЕЦ і підстанцій до можливих ударів по розподільчих підстанціях АЕС.

Головні цілі стратегії Кремля — погіршити умови життя через відключення електроенергії, повністю зупинити водопостачання, погіршити санітарну ситуацію та спричинити масовий виїзд жителів великих міст. У документі наведено точні розрахунки балістичних і гіперзвукових ракет та безпілотників, потрібних для ураження кожного окремого об’єкта.

За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, аналітичні матеріали ворога складені з високою точністю:

"Це два великих документи, написаних дуже холодно і чітко, з таблицями, де вказано кількість зброї, необхідної для знищення кожного об’єкта — від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів. Ми розуміємо, як вони збираються діяти", - сказав він.

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Удари по "Київському енергокільцю"

The Guardian зазначає, що останні російські удари по енергетичних об'єктах Києва збігаються з описаною в документах стратегією.

Зокрема, цього тижня російських атак зазнали ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, Трипільська ТЕС та велика електропідстанція, через яку до столиці надходить електроенергія з атомних електростанцій.

Усі ці об’єкти, а також інші підстанції, які входять до складу "Київського енергокільця" і допомагають доставляти електроенергію з усієї країни до столиці, стали цілями російського удару. Це створює пряму загрозу гуманітарної кризи для майже трьох мільйонів мешканців столиці.

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Прогноз на зиму: від 8 до 20 годин без світла на добу

У документі прогнозується, що масштабне руйнування енергетичної інфраструктури може позбавити Київ понад 90% електроенергії, необхідної місту взимку.

Аналітики передбачають, що за умов помірної зими та швидкого відновлення пошкоджених об'єктів відключення світла у Києві можуть тривати до 8 годин на добу. А при сильних морозах і повторних масованих атаках – до 20 годин.

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