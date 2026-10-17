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Новини Удари по енергетиці
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РФ реалізує план зі знищення енергомережі України, щоб зробити великі міста непридатними для життя, – The Guardian

Блекаут в містах України

Росія втілює сплановану стратегію зі знищення критичної інфраструктури України, щоб погіршити умови проживання у великих містах і змусити людей покинути їх. 

Про це пише видання The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що містить перехоплений документ РФ

Як пише The Guardian, українська розвідка у вересні перехопила документ "Аналіз секторів енергетики, житлового та комунального господарства України", в якому детально описані потенційні цілі російської кампанії зі знищення української енергетики.

Кілька європейських чиновників, знайомих з документом, заявили, що він, ймовірно, був підготовлений аналітичними відділами, пов'язаними з російськими військовими або розвідувальними службами. За їхніми словами, копії документа поширювалися в Україні й у попередні роки.

Перехоплений документ описує алгоритм знищення української енергосистеми — від виведення з ладу ТЕЦ і підстанцій до можливих ударів по розподільчих підстанціях АЕС.

Головні цілі стратегії Кремля — погіршити умови життя через відключення електроенергії, повністю зупинити водопостачання, погіршити санітарну ситуацію та спричинити масовий виїзд жителів великих міст. У документі наведено точні розрахунки балістичних і гіперзвукових ракет та безпілотників, потрібних для ураження кожного окремого об’єкта.

За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, аналітичні матеріали ворога складені з високою точністю:

"Це два великих документи, написаних дуже холодно і чітко, з таблицями, де вказано кількість зброї, необхідної для знищення кожного об’єкта — від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів. Ми розуміємо, як вони збираються діяти", - сказав він.

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Удари по "Київському енергокільцю"

The Guardian зазначає, що останні російські удари по енергетичних об'єктах Києва збігаються з описаною в документах стратегією.

Зокрема, цього тижня російських атак зазнали ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, Трипільська ТЕС та велика електропідстанція, через яку до столиці надходить електроенергія з атомних електростанцій.

Усі ці об’єкти, а також інші підстанції, які входять до складу "Київського енергокільця" і допомагають доставляти електроенергію з усієї країни до столиці, стали цілями російського удару. Це створює пряму загрозу гуманітарної кризи для майже трьох мільйонів мешканців столиці.

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Прогноз на зиму: від 8 до 20 годин без світла на добу

У документі прогнозується, що масштабне руйнування енергетичної інфраструктури може позбавити Київ понад 90% електроенергії, необхідної місту взимку.

Аналітики передбачають, що за умов помірної зими та швидкого відновлення пошкоджених об'єктів відключення світла у Києві можуть тривати до 8 годин на добу. А при сильних морозах і повторних масованих атаках – до 20 годин.

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Автор: 

Київ (17434) росія (48322) енергетика (3806) атака (2321)
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Топ коментарі
+24
Світ не українська влада.Україні сотні мільярдів надали.А свої ракет як не було,так і не має.
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17.10.2026 20:16 Відповісти
+10
Дякувати ЗЕбілу і призначеним ним керівникам ВЦА.Вони повинні були займатись захистом таких об'єктів.По ним б'ють з 2022 року. Своєї антибалістики за 4,5 роки так і нема.
Це вже пряма відповідальність ЗЕленського.Чомусь гроші качають в одному напрямку на Штілєрмана.Де закази до КБ"Луч", "Південмаш" ?
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17.10.2026 20:25 Відповісти
+8
греб* ний вова 🤡... ти не вмієш захистити Україну ,ні політично ні розумова ,п*д ло йди у відставку , а ви бл* дь племя "левів "вибрали цю муйню Україні на голову ,так скидайте його ,бо бл* дь вже і від всіх нічого не залишиться !!!...
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17.10.2026 20:33 Відповісти

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