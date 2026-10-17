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Новости Воздушные угрозы
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Примерное движение дронов и ракет РФ теперь можно увидеть в приложении "Воздушная тревога"

движение дронов и ракет

В приложении "Воздушная тревога" теперь доступна карта ориентировочного маршрута движения вражеских дронов и ракет.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Отмечается, что это совместный проект Минцифры, Министерства обороны, Воздушных сил Украины и украинских ИТ-компаний.

Корецкий подчеркивает, что во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках.

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Точное местонахождение целей не указано

"Важно! Карта не показывает точное местонахождение целей в режиме реального времени. В случае объявления тревоги необходимо немедленно направляться в укрытие и оставаться там до отбоя", — добавил премьер.

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Автор: 

атака (2284) воздушная тревога (953)
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Топ комментарии
+7
Оце покращення))) від ППО краще ніж ізраїльське до додаток з ракетами.
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17.10.2026 20:47 Ответить
+4
Це щоб не нервували до останьго.
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17.10.2026 21:04 Ответить
+3
Возможно кому-то и поможет. Когда лбс в 23 км, то разве шо молитва(атеист, если шо).
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17.10.2026 20:53 Ответить

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