Примерное движение дронов и ракет РФ теперь можно увидеть в приложении "Воздушная тревога"

В приложении "Воздушная тревога" теперь доступна карта ориентировочного маршрута движения вражеских дронов и ракет.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что это совместный проект Минцифры, Министерства обороны, Воздушных сил Украины и украинских ИТ-компаний.

Корецкий подчеркивает, что во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках.

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Точное местонахождение целей не указано

"Важно! Карта не показывает точное местонахождение целей в режиме реального времени. В случае объявления тревоги необходимо немедленно направляться в укрытие и оставаться там до отбоя", — добавил премьер.

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