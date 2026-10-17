Примерное движение дронов и ракет РФ теперь можно увидеть в приложении "Воздушная тревога"
В приложении "Воздушная тревога" теперь доступна карта ориентировочного маршрута движения вражеских дронов и ракет.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что это совместный проект Минцифры, Министерства обороны, Воздушных сил Украины и украинских ИТ-компаний.
Корецкий подчеркивает, что во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках.
Точное местонахождение целей не указано
"Важно! Карта не показывает точное местонахождение целей в режиме реального времени. В случае объявления тревоги необходимо немедленно направляться в укрытие и оставаться там до отбоя", — добавил премьер.
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