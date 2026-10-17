Орієнтовний рух дронів і ракет РФ тепер можна побачити в застосунку "Повітряна тривога"

У застосунку "Повітряна тривога" тепер доступна карта орієнтовного руху ворожих дронів та ракет.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що це спільний проєкт Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній.

Корецький наголошує, що під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачали час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах.

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Точне місце перебування цілей не показано

"Важливо! Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі. У разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою", - додав прем’єр.

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