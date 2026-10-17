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Новини Повітряні загрози
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Орієнтовний рух дронів і ракет РФ тепер можна побачити в застосунку "Повітряна тривога"

рух дронів і ракет

У застосунку "Повітряна тривога" тепер доступна карта орієнтовного руху ворожих дронів та ракет.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що це спільний проєкт Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній.

Корецький наголошує, що під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачали час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах.

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Точне місце перебування цілей не показано

"Важливо! Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі. У разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою", - додав прем’єр.

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Автор: 

атака (2321) повітряна тривога (1087)
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Топ коментарі
+7
Оце покращення))) від ППО краще ніж ізраїльське до додаток з ракетами.
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17.10.2026 20:47 Відповісти
+4
Це щоб не нервували до останьго.
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17.10.2026 21:04 Відповісти
+3
Возможно кому-то и поможет. Когда лбс в 23 км, то разве шо молитва(атеист, если шо).
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17.10.2026 20:53 Відповісти

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