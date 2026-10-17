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Орієнтовний рух дронів і ракет РФ тепер можна побачити в застосунку "Повітряна тривога"
У застосунку "Повітряна тривога" тепер доступна карта орієнтовного руху ворожих дронів та ракет.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що це спільний проєкт Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній.
Корецький наголошує, що під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачали час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах.
Точне місце перебування цілей не показано
"Важливо! Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі. У разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою", - додав прем’єр.
Топ коментарі
+7 Besya #601314
показати весь коментар17.10.2026 20:47 Відповісти Посилання
+4 Александр Иванов #442761
показати весь коментар17.10.2026 21:04 Відповісти Посилання
+3 Дан Корвин
показати весь коментар17.10.2026 20:53 Відповісти Посилання
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