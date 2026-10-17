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Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
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В воскресенье, 18 октября, будут действовать графики отключения света, - "Укрэнерго"

Отключение света на 18 октября

В воскресенье, 18 октября, будут введены меры по ограничению электроснабжения для промышленности и бытовых потребителей.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

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Ограничения для промышленности и бизнеса

Во всех регионах Украины с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

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Отключения для бытовых потребителей

Также в некоторых областях с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от 0,5 до 1,5 очередей.

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Призыв к экономному потреблению 

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Граждан призвали экономно расходовать электроэнергию, когда она поставляется по графику.

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Тарифы на электроэнергию (2520) Укрэнерго (799) отключение света (908)
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Топ комментарии
+7
Атомка на місці. Вибита вся металургія.
Куди дівається та електрика?)
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17.10.2026 21:34 Ответить
+3
Такі керівники країною, та ще й під час війни.
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17.10.2026 22:10 Ответить
+3
А як же заява шмигаля,що енергетика цього року захищена ліпше як того року
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17.10.2026 22:36 Ответить

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