В воскресенье, 18 октября, будут действовать графики отключения света, - "Укрэнерго"
В воскресенье, 18 октября, будут введены меры по ограничению электроснабжения для промышленности и бытовых потребителей.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
Ограничения для промышленности и бизнеса
Во всех регионах Украины с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Отключения для бытовых потребителей
Также в некоторых областях с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от 0,5 до 1,5 очередей.
Призыв к экономному потреблению
В "Укрэнерго" напомнили, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Граждан призвали экономно расходовать электроэнергию, когда она поставляется по графику.
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Куди дівається та електрика?)