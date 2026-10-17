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Новости Удары по энергетике
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Почти 19 тыс. абонентов остались без электричества на Черниговщине из-за вражеской атаки, - Обленерго

Отключение электроэнергии в Черниговской области

В Черниговской области в результате российских ударов поврежден объект электроснабжения, что привело к отключению электричества.

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В результате атаки врага поврежден объект электроснабжения. Без электричества остались около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики приступят к выполнению аварийно-восстановительных работ, как только позволит обстановка с безопасностью.

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Что предшествовало

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