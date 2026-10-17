Почти 19 тыс. абонентов остались без электричества на Черниговщине из-за вражеской атаки, - Обленерго
В Черниговской области в результате российских ударов поврежден объект электроснабжения, что привело к отключению электричества.
Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В результате атаки врага поврежден объект электроснабжения. Без электричества остались около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики приступят к выполнению аварийно-восстановительных работ, как только позволит обстановка с безопасностью.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что ночью и утром враг атаковал ряд энергетических объектов в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.
- Вечером по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения в Фастовском, Бучанском и Обуховском районах.
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