Почти 19 тыс. абонентов остались без электричества на Черниговщине из-за вражеской атаки, - Обленерго

В Черниговской области в результате российских ударов поврежден объект электроснабжения, что привело к отключению электричества.

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В результате атаки врага поврежден объект электроснабжения. Без электричества остались около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики приступят к выполнению аварийно-восстановительных работ, как только позволит обстановка с безопасностью.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что ночью и утром враг атаковал ряд энергетических объектов в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.

Вечером по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения в Фастовском, Бучанском и Обуховском районах.

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