Майже 19 тис. абонентів знеструмлено на Чернігівщині через ворожу атаку, - обленерго

У Чернігівській області через російські удари пошкоджено об'єкт електропостачання, унаслідок чого є знеструмлення.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання. Знеструмлено близько 19 тисяч абонентів у Чернігівському районі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики приступлять до виконання аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вночі та зранку ворог атакував низку енергетичних об'єктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

Увечері за командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах.

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