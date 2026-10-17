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Новини Удари по енергетиці
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Майже 19 тис. абонентів знеструмлено на Чернігівщині через ворожу атаку, - обленерго

знеструмлення на Чернігівщині

У Чернігівській області через російські удари пошкоджено об'єкт електропостачання, унаслідок чого є знеструмлення.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання. Знеструмлено близько 19 тисяч абонентів у Чернігівському районі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики приступлять до виконання аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

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Що передувало

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