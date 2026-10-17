Майже 19 тис. абонентів знеструмлено на Чернігівщині через ворожу атаку, - обленерго
У Чернігівській області через російські удари пошкоджено об'єкт електропостачання, унаслідок чого є знеструмлення.
Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання. Знеструмлено близько 19 тисяч абонентів у Чернігівському районі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що енергетики приступлять до виконання аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що вночі та зранку ворог атакував низку енергетичних об'єктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.
- Увечері за командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах.
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