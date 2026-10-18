В Москве пожаловались на атаку беспилотников
Власти Москвы заявили о нападении беспилотников на столицу страны-агрессора в ночь на 18 октября.
Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Цензор.НЕТ.
Москва под атакой БПЛА
Российский чиновник заявил, что на Москву якобы летели 87 беспилотников.
Сначала он сообщил, что ПВО Минобороны РФ якобы уничтожило 12 беспилотников, затем — еще 25, а позже — еще 14 БПЛА. После полуночи Собянин заявил о якобы сбитых еще 36 беспилотниках.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области 9 октября заявили об атаке беспилотников и малых воздушных шаров, а также об активной работе российской противовоздушной обороны. Из-за угрозы с воздуха ограничения на полеты ввели во всех четырех московских аэропортах — "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
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