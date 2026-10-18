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Новости Атака БпЛА на Москву
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В Москве пожаловались на атаку беспилотников

Дроны атаковали Москву 18 октября

Власти Москвы заявили о нападении беспилотников на столицу страны-агрессора в ночь на 18 октября. 

Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Москва под атакой БПЛА

Российский чиновник заявил, что на Москву якобы летели 87 беспилотников. 

Сначала он сообщил, что ПВО Минобороны РФ якобы уничтожило 12 беспилотников, затем — еще 25, а позже — еще 14 БПЛА. После полуночи Собянин заявил о якобы сбитых еще 36 беспилотниках.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области 9 октября заявили об атаке беспилотников и малых воздушных шаров, а также об активной работе российской противовоздушной обороны. Из-за угрозы с воздуха ограничения на полеты ввели во всех четырех московских аэропортах — "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

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Автор: 

беспилотник (5877) москва (3117) россия (90057) атака (2284)
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Топ комментарии
+11
Та ви шо! Трампон взнає, буде сваритися! Ще, не дай Боже, друг владімір насере повний чемодан з переляку)))
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18.10.2026 04:15 Ответить
+11
Я абсолютно не розумію чому не палять літаки в Домодедово, Шереметьево тощо. Психологічний удар по бункерному діду був би ніщивний.
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18.10.2026 05:31 Ответить
+10
Ми обов'язково розглянемо цю скаргу і приймемо заходи. Опишіть будь ласка всі подробиці з додатком координат, фото і відео- матеріалів.
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18.10.2026 03:29 Ответить

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