У Москві поскаржилися на атаку безпілотників
Влада Москви заявила про атаку безпілотників на столицю країни-агресора в ніч на 18 жовтня.
Про це написав мер Москви Сергій Собянін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Москва під атакою БпЛА
Російський посадовець заявив, що на Москву нібито летіли 87 безпілотників.
Спочатку він повідомив, що ППО Міноборони РФ нібито знищили 12 безпілотників, потім – ще 25, а згодом - ще 14 БпЛА. Після опівночі Собянін заявив про нібито збиття ще 36 безпілотників.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що у Москві та Московській області 9 жовтня заявили про атаку безпілотників і малих повітряних куль, а також активну роботу російської протиповітряної оборони. Через загрозу з повітря обмеження на польоти запровадили в усіх чотирьох московських аеропортах – "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".
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