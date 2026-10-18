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Новини Атака БпЛА на Москву
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У Москві поскаржилися на атаку безпілотників

Дрони атакували Москву 18 жовтня

Влада Москви заявила про атаку безпілотників на столицю країни-агресора в ніч на 18 жовтня. 

Про це написав мер Москви Сергій Собянін, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Москва під атакою БпЛА

Російський посадовець заявив, що на Москву нібито летіли 87 безпілотників. 

Спочатку він повідомив, що ППО Міноборони РФ нібито знищили 12 безпілотників, потім – ще 25, а згодом - ще 14 БпЛА. Після опівночі Собянін заявив про нібито збиття ще 36 безпілотників.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у Москві та Московській області 9 жовтня заявили про атаку безпілотників і малих повітряних куль, а також активну роботу російської протиповітряної оборони. Через загрозу з повітря обмеження на польоти запровадили в усіх чотирьох московських аеропортах – "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6079) москва (1226) росія (48322) атака (2321)
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Топ коментарі
+11
Та ви шо! Трампон взнає, буде сваритися! Ще, не дай Боже, друг владімір насере повний чемодан з переляку)))
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18.10.2026 04:15 Відповісти
+11
Я абсолютно не розумію чому не палять літаки в Домодедово, Шереметьево тощо. Психологічний удар по бункерному діду був би ніщивний.
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18.10.2026 05:31 Відповісти
+10
Ми обов'язково розглянемо цю скаргу і приймемо заходи. Опишіть будь ласка всі подробиці з додатком координат, фото і відео- матеріалів.
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18.10.2026 03:29 Відповісти

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