У Москві поскаржилися на атаку безпілотників

Влада Москви заявила про атаку безпілотників на столицю країни-агресора в ніч на 18 жовтня.

Про це написав мер Москви Сергій Собянін, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Москва під атакою БпЛА

Російський посадовець заявив, що на Москву нібито летіли 87 безпілотників.

Спочатку він повідомив, що ППО Міноборони РФ нібито знищили 12 безпілотників, потім – ще 25, а згодом - ще 14 БпЛА. Після опівночі Собянін заявив про нібито збиття ще 36 безпілотників.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у Москві та Московській області 9 жовтня заявили про атаку безпілотників і малих повітряних куль, а також активну роботу російської протиповітряної оборони. Через загрозу з повітря обмеження на польоти запровадили в усіх чотирьох московських аеропортах – "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".

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