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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 565 060 (+2 090 за сутки) человек, 12 416 танков, 51 293 артиллерийских системы, 25 561 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Спецназ ССО уничтожил ключевые объекты противника в Крыму и в Запорожье

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 565 060 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 565 060 (+2 090) человек (раненых и уничтоженных);
  • танков — 12 416 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 561 (+7) шт.
  • артиллерийских систем — 51 293 (+27) шт.
  • РСЗО — 2 224 (+3) ед.
  • средства ПВО — 1 711 (+1) ед.
  • самолетов — 449 (+6) шт.
  • вертолетов — 356 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 2 968 (+6) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 568 358 (+1 372) шт.
  • крылатые ракеты — 5 134 (+4) шт.
  • корабли / катера — 35 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 164 246 (+363) шт.
  • специальная техника — 4 835 (+5) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (24516) Генштаб ВС (8909) ликвидация (4616) уничтожение (11052)
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Топ комментарии
+28
Минув 4624! день москальсько-української війни.
408 одиниць знищеної техніки та 2090!!!! чумардосів за день.
НРК та арта норм, ППО та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам ґрати. Переможемо.

P.s. 1 565 000 це більше ніж все сільське населення Республіки Башкортостан.
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18.10.2026 08:04 Ответить
+23
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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18.10.2026 07:20 Ответить
+20
не хрена себе наколбасили
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18.10.2026 07:19 Ответить

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