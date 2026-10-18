Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 565 060 (+2 090 за сутки) человек, 12 416 танков, 51 293 артиллерийских системы, 25 561 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 565 060 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 565 060 (+2 090) человек (раненых и уничтоженных);

танков — 12 416 (+1) шт.

боевых бронированных машин — 25 561 (+7) шт.

артиллерийских систем — 51 293 (+27) шт.

РСЗО — 2 224 (+3) ед.

средства ПВО — 1 711 (+1) ед.

самолетов — 449 (+6) шт.

вертолетов — 356 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 2 968 (+6) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 568 358 (+1 372) шт.

крылатые ракеты — 5 134 (+4) шт.

корабли / катера — 35 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 164 246 (+363) шт.

специальная техника — 4 835 (+5) ед.

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"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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