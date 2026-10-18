Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 565 060 (+2 090 за добу) осіб, 12 416 танків, 51 293 артсистеми, 25 561 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 565 060 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 565 060 (+2 090) осіб (поранено та ліквідовано);
- танків - 12 416 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 25 561 (+7) од.
- артилерійських систем - 51 293 (+27) од.
- РСЗВ - 2 224 (+3) од.
- засоби ППО - 1 711 (+1) од.
- літаків - 449 (+6) од.
- гелікоптерів - 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 2 968 (+6) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 568 358 (+1 372) од.
- крилаті ракети - 5 134 (+4) од.
- кораблі / катери - 35 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 164 246 (+363) од.
- спеціальна техніка - 4 835 (+5) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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408 одиниць знищеної техніки та 2090!!!! чумардосів за день.
НРК та арта норм, ППО та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам ґрати. Переможемо.
P.s. 1 565 000 це більше ніж все сільське населення Республіки Башкортостан.