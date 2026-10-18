Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 565 060 (+2 090 за добу) осіб, 12 416 танків, 51 293 артсистеми, 25 561 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 565 060 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 565 060 (+2 090) осіб (поранено та ліквідовано);

танків - 12 416 (+1) од.

бойових броньованих машин - 25 561 (+7) од.

артилерійських систем - 51 293 (+27) од.

РСЗВ - 2 224 (+3) од.

засоби ППО - 1 711 (+1) од.

літаків - 449 (+6) од.

гелікоптерів - 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 2 968 (+6) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 568 358 (+1 372) од.

крилаті ракети - 5 134 (+4) од.

кораблі / катери - 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 164 246 (+363) од.

спеціальна техніка - 4 835 (+5) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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