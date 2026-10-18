Враг атаковал Волынь дронами: попал в промпредприятие в Маневичах, вспыхнул масштабный пожар. ФОТО
Враг вновь нанес удар с использованием ударных БПЛА по территории Волынской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Волынской ОГА Роман Романюк, передает Цензор.НЕТ.
Под ударом промпредприятие
К сожалению, утром вновь зафиксировано попадание в промышленное предприятие в пгт Маневичи.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.
"Горит складское и производственное помещения. Пожар сильный, площадь большая, наблюдается сильное задымление. Ветер дует в сторону поселка, поэтому призываю местных жителей по возможности оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, отключить приточную вентиляцию и не находиться на открытом воздухе без крайней необходимости", - говорится в сообщении.
Ситуация под контролем
Ситуация сложная, но контролируемая.
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