Враг атаковал Волынь дронами: попал в промпредприятие в Маневичах, вспыхнул масштабный пожар. ФОТО

Враг вновь нанес удар с использованием ударных БПЛА по территории Волынской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Волынской ОГА Роман Романюк, передает Цензор.НЕТ.

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Под ударом промпредприятие

К сожалению, утром вновь зафиксировано попадание в промышленное предприятие в пгт Маневичи.

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По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

"Горит складское и производственное помещения. Пожар сильный, площадь большая, наблюдается сильное задымление. Ветер дует в сторону поселка, поэтому призываю местных жителей по возможности оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери, отключить приточную вентиляцию и не находиться на открытом воздухе без крайней необходимости", - говорится в сообщении.

Ситуация под контролем

Ситуация сложная, но контролируемая.

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