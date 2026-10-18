Ворог атакував Волинь дронами: влучання у промпідприємство в Маневичах, спалахнула масштабна пожежа (оновлено). ФОТО

Ворог знову атакував із використанням ударних БпЛА територію Волинської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Роман Романюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом промпідприємство

На жаль, вранці знову зафіксовано влучання в промислове підприємство в смт Маневичі.

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За попередньою інформацією, без жертв та травмованих.

На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

"Відбувається горіння складського та виробничого приміщень. Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення. Вітер у сторону селища, тому закликаю місцевих жителів за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та не перебувати на відкритому повітрі без нагальної потреби", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на контролі

Ситуація складна, але контрольована.

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Мешканців закликають евакуюватися

Як наголошує голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк, мешканцям "тридцятки" необхідно залишити власні домівки та перемістіться в домівки до друзів у інші частини населеного пункту.

"Велике задимлення, вітер північний!" - пояснив він.