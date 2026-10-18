Ворог атакував Волинь дронами: влучання у промпідприємство в Маневичах, спалахнула масштабна пожежа (оновлено). ФОТО
Ворог знову атакував із використанням ударних БпЛА територію Волинської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Роман Романюк, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом промпідприємство
На жаль, вранці знову зафіксовано влучання в промислове підприємство в смт Маневичі.
За попередньою інформацією, без жертв та травмованих.
На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
"Відбувається горіння складського та виробничого приміщень. Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення. Вітер у сторону селища, тому закликаю місцевих жителів за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та не перебувати на відкритому повітрі без нагальної потреби", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на контролі
Ситуація складна, але контрольована.
Мешканців закликають евакуюватися
Як наголошує голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк, мешканцям "тридцятки" необхідно залишити власні домівки та перемістіться в домівки до друзів у інші частини населеного пункту.
"Велике задимлення, вітер північний!" - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
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