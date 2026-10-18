За время "энергетического перемирия" РФ 76 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор, - Зеленский
С тех пор как американский президент Дональд Трамп объявил о "энергетическом перемирии" неделю назад, Россия целенаправленно нанесла удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору уже 76 раз.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Удары по подстанциям
Так, только этой ночью были нанесены удары по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Десятки тысяч семей остаются без света. Фактически круглосуточно работают энергетики и ремонтные бригады над восстановлением.
Атаки по жилым домам
Ночью россияне наносили удары также по жилым домам в разных регионах. На данный момент известно о 12 раненых, среди них двое детей. Двое человек погибли.
Утром был нанесен удар по сельскохозяйственному предприятию на Волыни. Все необходимые службы работают на месте.
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