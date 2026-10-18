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Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры Установление энергетического перемирия
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За время "энергетического перемирия" РФ 76 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор, - Зеленский

Удары РФ по энергетике

С тех пор как американский президент Дональд Трамп объявил о "энергетическом перемирии" неделю назад, Россия целенаправленно нанесла удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору уже 76 раз.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Удары по подстанциям

Так, только этой ночью были нанесены удары по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Десятки тысяч семей остаются без света. Фактически круглосуточно работают энергетики и ремонтные бригады над восстановлением.

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Атаки по жилым домам

Ночью россияне наносили удары также по жилым домам в разных регионах. На данный момент известно о 12 раненых, среди них двое детей. Двое человек погибли.

Утром был нанесен удар по сельскохозяйственному предприятию на Волыни. Все необходимые службы работают на месте.

Читайте: Оккупанты массированно атаковали объекты энергетики в Одесской области: без света около 24 тыс. потребителей

Автор: 

Зеленский Владимир (26268) обстрел (36239) энергетика (3796)
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Топ комментарии
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В Лідор все стається відвернути увагу українців від його проблем. Краще прозвітує, що ти зробив, щоб не ракети ворога летіли нам на голови, в наші на них, бо вони ж окупанти. Як там штілєрман і міндіч? Можливо вже пора запустити інфу, що на них напали?
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18.10.2026 11:31 Ответить
+2
Ось так під ударами, має цілий час перебувати 24/7 Курськ з його двома АЕС, Смоленськ з АЕС та Волгодонськ з АЕС (Ростовська обл. ) котрі забезпечують електроенергією європейську частину підоросії та окуповані територій України з морськими портами Азовського та Чорного морів...!!!
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18.10.2026 11:41 Ответить
+2
Знову ти підміняєш поняття(Не було жодного перемир'я з 2014 року з боку москалів((Ти мирився,заглядав,чи хотів заглянути ,в очко *****((Тебе обрали як реванш Порошенку в 2019 році,хуйло думав ,що ви з ними парішаєте,але народ український не дав тобі цього зробити.
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18.10.2026 11:41 Ответить

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