За час "енергетичного перемир’я" РФ 76 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор, - Зеленський

З моменту як американський Президент Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" тиждень тому, Росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по підстанціях

Так, лише цієї ночі були удари по підстанціях на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині. Десятки тисяч родин залишаються без світла. Фактично цілодобово працюють енергетики та ремонтні бригади над відновленням.

Також читайте: Рашисти вдарили по Тернопільщині: уражено об’єкт енергетики, є знеструмлення

Атаки по житлових будинках

Вночі росіяни били також по житлових будинках у різних регіонах. Станом на зараз відомо про 12 поранених, серед них двоє дітей. Двоє людей загинуло.

Вранці був удар по сільськогосподарському підприємству на Волині. Всі необхідні служби працюють на місці.

Читайте: Окупанти масовано атакували енергетику на Одещині: без світла близько 24 тис. споживачів