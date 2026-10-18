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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури Встановлення енергетичного перемир’я
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За час "енергетичного перемир’я" РФ 76 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор, - Зеленський

Удари РФ по енергетиці

З моменту як американський Президент Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" тиждень тому, Росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по підстанціях

Так, лише цієї ночі були удари по підстанціях на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині. Десятки тисяч родин залишаються без світла. Фактично цілодобово працюють енергетики та ремонтні бригади над відновленням.

Також читайте: Рашисти вдарили по Тернопільщині: уражено об’єкт енергетики, є знеструмлення

Атаки по житлових будинках

Вночі росіяни били також по житлових будинках у різних регіонах. Станом на зараз відомо про 12 поранених, серед них двоє дітей. Двоє людей загинуло.

Вранці був удар по сільськогосподарському підприємству на Волині. Всі необхідні служби працюють на місці.

Читайте: Окупанти масовано атакували енергетику на Одещині: без світла близько 24 тис. споживачів

Автор: 

Зеленський Володимир (27424) обстріл (37572) енергетика (3810)
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Топ коментарі
+5
В Лідор все стається відвернути увагу українців від його проблем. Краще прозвітує, що ти зробив, щоб не ракети ворога летіли нам на голови, в наші на них, бо вони ж окупанти. Як там штілєрман і міндіч? Можливо вже пора запустити інфу, що на них напали?
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18.10.2026 11:31 Відповісти
+2
Ось так під ударами, має цілий час перебувати 24/7 Курськ з його двома АЕС, Смоленськ з АЕС та Волгодонськ з АЕС (Ростовська обл. ) котрі забезпечують електроенергією європейську частину підоросії та окуповані територій України з морськими портами Азовського та Чорного морів...!!!
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18.10.2026 11:41 Відповісти
+2
Знову ти підміняєш поняття(Не було жодного перемир'я з 2014 року з боку москалів((Ти мирився,заглядав,чи хотів заглянути ,в очко *****((Тебе обрали як реванш Порошенку в 2019 році,хуйло думав ,що ви з ними парішаєте,але народ український не дав тобі цього зробити.
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18.10.2026 11:41 Відповісти

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