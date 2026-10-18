РФ поставила крайний срок захватить Орехов до конца октября, но зацепиться за город не может, - ГВ "Південь"

Оккупационные войска РФ получили приказ выйти к границам Орехова, Преображенки и Таврического в Запорожской области до конца текущего месяца. Впрочем, захватчикам не удается удержаться на территории Орехова, а отчеты российского командования о якобы продвижении и "зачистке" города являются очередной дезинформацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) "Південь" Анастасия Шевченко.

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Какова ситуация в Орехове?

"По имеющейся информации, российское командование поставило задачу до конца октября захватить Орехов, Преображенку и Таврическое. Однако наши подразделения успешно срывают планы россиян. Враг здесь несет значительные потери", — отметила она.

По словам Шевченко, россияне пытаются проникнуть в Орехов небольшими группами — максимум по два человека, но закрепиться в городе им не удается. Речь идет об отдельных военнослужащих или группах по два человека, которые пытаются незаметно проникнуть в город. В дальнейшем они пытаются сосредоточиться и создать условия для дальнейшего продвижения.

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"Однако это им (оккупантам. — Ред.) не удается, ведь подразделения группировки войск (сил) "Південь" своевременно выявляют их, отслеживают их перемещения и наносят поражения как в пригороде, так и непосредственно в пределах города", — пояснила заместитель пресс-секретаря.

В то же время, как она сообщила, российские военные докладывают высшему командованию о якобы зачистке 50% Орехова от украинских военных. В частности, они утверждают, что зачистили 2 800 домов и что в городе сейчас находятся более 150 военнослужащих РФ.

"Это фейковые доклады. Об этом, в частности, свидетельствуют обстрелы населенного пункта россиянами. Только вечером 16 октября россияне сбросили на город 16 кассетных бомб. Достаточно обладать критическим мышлением, чтобы понять: если бы информация, представленная россиянами о контроле над Ореховом, была достоверной, то авиация не применялась бы в таком количестве по городу", — подчеркнула Шевченко.

Какова ситуация в Преображенке?

Заместитель пресс-секретаря также добавила, что аналогичная ситуация, по данным украинской стороны, наблюдается в Преображенке. Российские военные доложили своему высшему командованию, что в этом населенном пункте зачистили 754 дома и что там находятся 56 военнослужащих РФ.

Эта информация также не соответствует действительности. Враг сильно преувеличивает свои "достижения", силы и средства. В Орехов и Преображенку действительно пытаются пробраться инфильтрационные группы, но наши подразделения успешно их выявляют и уничтожают. Врагу не удается там скапливаться, продвигаться и добиваться хоть какого-то тактического успеха", — уверяет она.

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Шевченко подытожила, что только с начала октября подразделения группировки войск (сил) "Південь" уничтожили 2 760 оккупантов и 1 150 единиц вооружения и военной техники.