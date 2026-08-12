Продовольствие доставляется, ротация готовится, - Силы обороны Юга о жалобах военнослужащих 121-й бригады ТРО на нехватку воды, еды и лекарств
Военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны выполняют боевые задачи на сложном и динамичном участке фронта. Личный состав подразделения демонстрирует героизм и стойкость, удерживая рубежи в условиях непрерывного обстрела со стороны противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление Сил обороны Юга.
Как отмечается в заявлении, командование группировки войск (сил) "Юг" понимает, какой ценой дается удержание позиций, выражает глубокое уважение и благодарность каждому воину за их ежедневный подвиг. Ситуация находится под непосредственным контролем командования.
Продовольствие бригаде доставляется
"В то же время, данные, представленные в видеообращении, отражают лишь отдельный фрагмент сложной оперативной обстановки и не передают полного контекста принятых мер", — подчеркивают в Силах обороны Юга.
Как утверждается, в течение последних 30 дней была осуществлена доставка около 240 кг продовольственного груза на позиции воинов 121-й отдельной бригады территориальной обороны. В настоящее время осуществляется комплекс мер для проведения ротации подразделения в кратчайшие сроки.
"Главным приоритетом остается сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Ротация будет проведена сразу, как только это позволит обстановка с безопасностью, чтобы не подвергать личный состав критическому риску во время перегруппировки. Призываем общественность и СМИ воздерживаться от преждевременных выводов и эмоциональных оценок", — говорится в заявлении.
Что этому предшествовало?
Ранее военный из Кировоградской области обратился к главнокомандующему ВСУ по поводу нехватки воды, еды и лекарств: в бригаде отреагировали.
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