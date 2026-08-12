Продовольство доставляється, ротація готується, - Сили оборони Півдня про скарги воїнів 121 бригади ТРО щодо нестачі води, їжі та ліків

Військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони виконують бойові завдання на складній та динамічній ділянці фронту. Особовий склад підрозділу демонструє героїзм та стійкість, утримуючи рубежі в умовах безперервного вогневого впливу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву Сил оборони Півдня.

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Як зазначається у заяві, командування угруповання військ (сил) "Південь" розуміє, якою ціною дається утримання позицій, висловлює глибоку повагу та вдячність кожному воїну за їхній щоденний подвиг. Ситуація перебуває на безпосередньому контролі Командування.

Продовольство бригаді доставляється

"Водночас, висвітлені у відеозверненні дані відображають лише окремий фрагмент складної оперативної обстановки і не відтворюють повного контексту вжитих заходів", - наголошують у Силах оборони Півдня.

Як стверджується, протягом останніх 30 днів було здійснено доставку близько 240 кг продовольчого вантажу на позицію воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Наразі здійснюється комплекс дій задля проведення ротації підрозділу у найстисліші терміни.

"Головним пріоритетом залишається збереження життя та здоров’я військовослужбовців. Ротацію буде проведено одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, аби не наражати особовий склад на критичний ризик під час перегрупування. Закликаємо громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та емоційних оцінок", - йдеться у заяві.

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Що передувало?

Раніше Військовий з Кіровоградщини звернувся до головнокомандувача ЗСУ щодо нестачі води, їжі та ліків: у бригаді відреагували.

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