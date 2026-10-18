РФ поставила дедлайн захопити Оріхів до кінця жовтня, але зачепитися за місто не може, - УВ "Південь"

Окупаційні війська РФ отримали наказ вийти на кордони Оріхова, Преображенки та Таврійського у Запорізькій області до кінця поточного місяця. Втім, зачепитися за територію Оріхова загарбникам не вдається, а звіти російського командування про нібито просування та "зачистку" міста є черговою дезінформацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко.

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Яка ситуація в Оріхові?

"За наявною інформацією, російське командування поставило завдання до кінця жовтня захопити Оріхів, Преображенку та Таврійське. Проте наші підрозділи успішно зривають плани росіян. Ворог тут зазнає значних втрат", - зазначила вона.

За словами Шевченко, росіяни намагаються проникнути до Оріхова малими групами - до двох осіб максимум, але закріпитися в місті їм не вдається. Йдеться про окремих військовослужбовців або групи по дві особи, які намагаються непомітно зайти в місто. Надалі вони намагаються накопичуватися та створювати умови для подальшого просування.

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"Проте це їм (окупантам. - Ред.) не вдається, адже підрозділи угруповання військ (сил) "Південь" своєчасно виявляють їх, відстежують їхні переміщення та завдають ураження і у передмісті, і безпосередньо в межах міста", - пояснила заступниця речника.

Водночас, як вона поінформувала, російські військові доповідають вищому командуванню про нібито зачистку 50% Оріхова від українських військових. Зокрема, вони стверджують, що зачистили 2 800 будинків і що в місті нині перебувають понад 150 військовослужбовців РФ.

"Це фейкові доповіді. Про це, зокрема, свідчать обстріли населеного пункту росіянами. Лише увечері 16 жовтня, росіяни скинули на місто 16 КАБів. Достатньо мати критичне мислення, аби розуміти, що якби інформація, подана росіянами про контроль над Оріховом була достовірна, то авіація не застосовувалась би у такій кількості по місту", - наголосила Шевченко.

Яка ситуація у Преображенці?

Заступниця речника також додала, що аналогічна ситуація, за даними української сторони, спостерігається у Преображенці. Російські військові доповіли своєму вищому командуванню, що в цьому населеному пункті зачистили 754 будинки та що там перебувають 56 військових РФ.

Ця інформація також неправдива. Ворог дуже перебільшує свої "здобутки", сили і засоби. В Оріхів та Преображенку дійсно намагаються пробратись інфільтраційні групи особи, але наші підрозділи їх успішно виявляють та знищують. Ворогу не вдається там скупчуватись, просуватись і мати хоч якийсь тактичний успіх", - запевняє вона.

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Шевченко підсумувала, що лише з початку жовтня підрозділи угруповання військ (сил) "Південь" знищили 2 760 окупантів та 1 150 одиниць озброєння та військової техніки.