Дрон в небе Литвы мог сбиться с курса из-за российской РЭБ, - пресс-секретарь МИД Украины

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что дрон, который 18 октября оказался в воздушном пространстве Литвы, вероятно, отклонился от курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Х.

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Украина объяснила возможную причину инцидента

Тихий выразил сожаление по поводу инцидента и извинился перед Литвой за возможные неудобства и риски.

"Мы сожалеем по поводу инцидента, произошедшего сегодня утром в воздушном пространстве Литвы", — написал представитель МИД.

Он также подчеркнул, что Украина готова предоставить литовской стороне всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств происшествия.

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Киев и Вильнюс будут сотрудничать, чтобы избежать повторения

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о готовности и в дальнейшем тесно сотрудничать с литовскими партнерами, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Тихий поблагодарил Литву за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Он подчеркнул, что именно российская агрессия является первопричиной угроз безопасности в регионе.

Ранее Литва, Латвия и Эстония обратились к Европейской комиссии с просьбой о дополнительном финансировании для усиления возможностей борьбы с беспилотниками.