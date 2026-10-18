Дрон в небе Литвы мог сбиться с курса из-за российской РЭБ, - пресс-секретарь МИД Украины
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что дрон, который 18 октября оказался в воздушном пространстве Литвы, вероятно, отклонился от курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Х.
Украина объяснила возможную причину инцидента
Тихий выразил сожаление по поводу инцидента и извинился перед Литвой за возможные неудобства и риски.
"Мы сожалеем по поводу инцидента, произошедшего сегодня утром в воздушном пространстве Литвы", — написал представитель МИД.
Он также подчеркнул, что Украина готова предоставить литовской стороне всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств происшествия.
Киев и Вильнюс будут сотрудничать, чтобы избежать повторения
В Министерстве иностранных дел Украины заявили о готовности и в дальнейшем тесно сотрудничать с литовскими партнерами, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Тихий поблагодарил Литву за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Он подчеркнул, что именно российская агрессия является первопричиной угроз безопасности в регионе.
Ранее Литва, Латвия и Эстония обратились к Европейской комиссии с просьбой о дополнительном финансировании для усиления возможностей борьбы с беспилотниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль