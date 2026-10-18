Дрон у небі Литви міг збитися з курсу через російську РЕБ, - речник МЗС України
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що дрон, який 18 жовтня опинився в повітряному просторі Литви, ймовірно, відхилився від курсу через російські засоби радіоелектронної боротьби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його дописі у соцмережі Х.
Україна пояснила можливу причину інциденту
Тихий висловив жаль через інцидент і перепросив у Литви за можливі незручності та ризики.
"Ми шкодуємо з приводу інциденту, що стався сьогодні вранці в повітряному просторі Литви", — написав речник МЗС.
Він також наголосив, що Україна готова надати литовській стороні всю необхідну інформацію для з'ясування обставин події.
Київ і Вільнюс співпрацюватимуть, щоб уникнути повторення
У Міністерстві закордонних справ України заявили про готовність і надалі тісно співпрацювати з литовськими партнерами, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
Тихий подякував Литві за підтримку України в боротьбі проти російської агресії. Він наголосив, що саме російська агресія є першопричиною загроз безпеці в регіоні.
Раніше Литва, Латвія та Естонія звернулися до Європейської комісії з проханням про додаткове фінансування для посилення можливостей боротьби з безпілотниками.
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