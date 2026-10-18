"Укрэнерго" вводит графики отключений света 19 октября: ограничения продлятся до полуночи
В Украине в понедельник, 19 октября, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей.
Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Когда будут ограничивать электроснабжение
По данным "Укрэнерго", ограничения будут действовать в течение дня. Для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения.
Ограничения будут применяться в следующие часы:
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Для промышленности: с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности.
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Для всех категорий потребителей: с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений в объеме от одной до двух очередей.
Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на украинские энергообъекты.
Энергетики предупредили о возможных изменениях
В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за возможных новых российских обстрелов.
Поэтому потребителям рекомендуют проверять точное время и продолжительность отключений на официальных страницах местных операторов систем распределения — облэнерго.
Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда электроснабжение восстанавливается по графику.
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