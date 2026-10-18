"Укрэнерго" вводит графики отключений света 19 октября: ограничения продлятся до полуночи

В Украине в понедельник, 19 октября, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей.

Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Когда будут ограничивать электроснабжение

По данным "Укрэнерго", ограничения будут действовать в течение дня. Для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения.

Ограничения будут применяться в следующие часы:

Для промышленности: с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей: с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений в объеме от одной до двух очередей.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на украинские энергообъекты.

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Энергетики предупредили о возможных изменениях

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за возможных новых российских обстрелов.

Поэтому потребителям рекомендуют проверять точное время и продолжительность отключений на официальных страницах местных операторов систем распределения — облэнерго.

Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда электроснабжение восстанавливается по графику.

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