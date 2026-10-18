Укренерго запроваджує графіки відключення світла 19 жовтня: обмеження триватимуть до опівночі
В Україні в понеділок, 19 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів.
Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго" у Фейсбуцi, інформує Цензор.НЕТ.
Коли обмежуватимуть електропостачання
За даними "Укренерго", обмеження діятимуть протягом дня. Для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення.
Обмеження застосовуватимуть у такі години:
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Для промисловості: з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності.
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Для всіх категорій споживачів: з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти.
Енергетики попередили про можливі зміни
В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через можливі нові російські обстріли.
Тому споживачам радять перевіряти точний час і тривалість відключень на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу — обленерго.
Також українців закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли електропостачання відновлюється за графіком.
Будь ласка, зачекайте...
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