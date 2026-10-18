Укренерго запроваджує графіки відключення світла 19 жовтня: обмеження триватимуть до опівночі

В Україні в понеділок, 19 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів.

Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго" у Фейсбуцi, інформує Цензор.НЕТ.

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Коли обмежуватимуть електропостачання

За даними "Укренерго", обмеження діятимуть протягом дня. Для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення.

Обмеження застосовуватимуть у такі години:

Для промисловості: з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів: з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти.

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Енергетики попередили про можливі зміни

В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через можливі нові російські обстріли.

Тому споживачам радять перевіряти точний час і тривалість відключень на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу — обленерго.

Також українців закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли електропостачання відновлюється за графіком.

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