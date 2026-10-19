Протесты в Албании: Россию и Иран подозревают в разжигании беспорядков, — премьер Рама

Массовые антиправительственные протесты в Албании переросли в столкновения с полицией. Премьер-министр Эди Рама заявил о многочисленных доказательствах иностранного вмешательства в массовые протесты. По его словам, внешние силы пытаются спровоцировать насилие и угрожают евроинтеграции страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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Рама отметил, что внешние провокаторы пытаются втянуть Албанию в ловушку насилия и кровопролития, что ставит под угрозу евроинтеграционный курс государства.

Между тем уличные столкновения в Тиране продолжают обостряться, а число пострадавших за последние дни достигло почти трехсот человек, большинство из которых - сотрудники правоохранительных органов. Первоначальные требования студентов об улучшении условий образования и снижении его стоимости переросли в масштабное антиправительственное движение против коррупции и политического руководства. Демонстранты, к которым присоединились оппозиция и общественные активисты, требуют отставки правительства, нанеся ущерб правительственным зданиям, банкам и городской инфраструктуре.

Что этому предшествовало?

В субботу, 17 октября, во Франции прошли массовые протесты из-за роста стоимости жизни и цен на топливо. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погромами, поджогами и грабежами.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал беспорядки. Он связал их с миграцией и призвал Францию закрыть границы.

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