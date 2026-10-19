Протести в Албанії: Росію та Іран підозрюють у розпалюванні заворушень, - прем’єр Рама

Масові антиурядові протести в Албанії переросли в сутички з поліцією. Прем’єр-міністр Еді Рама заявив про численні докази іноземного втручання в масові протести. За його словами, зовнішні сили намагаються спровокувати насильство та загрожують євроінтеграції країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Рама зазначив, що зовнішні провокатори намагаються затягнути Албанію у пастку насильства та кровопролиття, що ставить під загрозу євроінтеграційний курс держави.

Тим часом вуличні сутички у Тирані продовжують загострюватися, а кількість постраждалих за останні дні сягнула майже трьохсот осіб, серед яких більшість – правоохоронці. Початкові вимоги студентів щодо покращення умов освіти та зниження її вартості переросли у масштабний антиурядовий рух проти корупції та політичного керівництва. Демонстранти, до яких приєдналися опозиція та громадські активісти, вимагають відставки уряду, завдавши шкоди урядовим будівлям, банкам та міській інфраструктурі.

Що передувало?

У суботу, 17 жовтня, у Франції відбулися масові протести через зростання вартості життя та цін на пальне. Акції супроводжувалися сутичками з поліцією, погромами, підпалами й пограбуваннями.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував заворушення. Він пов’язав їх із міграцією та закликав Францію закрити кордони.

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