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Новини Протести в Албанії
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Протести в Албанії: Росію та Іран підозрюють у розпалюванні заворушень, - прем’єр Рама

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама

Масові антиурядові протести в Албанії переросли в сутички з поліцією. Прем’єр-міністр Еді Рама заявив про численні докази іноземного втручання в масові протести. За його словами, зовнішні сили намагаються спровокувати насильство та загрожують євроінтеграції країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Рама зазначив, що зовнішні провокатори намагаються затягнути Албанію у пастку насильства та кровопролиття, що ставить під загрозу євроінтеграційний курс держави.

Тим часом вуличні сутички у Тирані продовжують загострюватися, а кількість постраждалих за останні дні сягнула майже трьохсот осіб, серед яких більшість – правоохоронці. Початкові вимоги студентів щодо покращення умов освіти та зниження її вартості переросли у масштабний антиурядовий рух проти корупції та політичного керівництва. Демонстранти, до яких приєдналися опозиція та громадські активісти, вимагають відставки уряду, завдавши шкоди урядовим будівлям, банкам та міській інфраструктурі.

Що передувало?

У суботу, 17 жовтня, у Франції відбулися масові протести через зростання вартості життя та цін на пальне. Акції супроводжувалися сутичками з поліцією, погромами, підпалами й пограбуваннями.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував заворушення. Він пов’язав їх із міграцією та закликав Францію закрити кордони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": No Kings: у США напередодні виборів до Конгресу пройшли протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

Автор: 

Албанія (98) протест (2526)
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Топ коментарі
+12
Як і у Франції, тут без кацапських диригентів не обійшлося...
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19.10.2026 09:13 Відповісти
+10
10000% ти правий, так само як і всі попередні заворушення в Європі!!!
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19.10.2026 09:15 Відповісти
+7
На вулицях напевно антифашисти, які ******* грабувати і підпалювати чуже майно і майже всі приїхали з палестини і африки
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19.10.2026 09:15 Відповісти

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