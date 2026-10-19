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В Днепре взрывы: враг атакует критически важную инфраструктуру
В настоящее время враг наносит удары по критически важной инфраструктуре Днепра.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Враг атакует критическую инфраструктуру Днепра. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Угроза сохраняется", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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