В Днепре взрывы: враг атакует критически важную инфраструктуру

В настоящее время враг наносит удары по критически важной инфраструктуре Днепра.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг атакует критическую инфраструктуру Днепра. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Угроза сохраняется", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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