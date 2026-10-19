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Новости Атака на Днепр
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В Днепре взрывы: враг атакует критически важную инфраструктуру

Взрывы в Днепре

В настоящее время враг наносит удары по критически важной инфраструктуре Днепра.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг атакует критическую инфраструктуру Днепра. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Угроза сохраняется", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Новость будет обновляться

Автор: 

Днепр (4844) обстрел (36212) энергетика (3792) Днепропетровская область (5809) Днепровский район (532)
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