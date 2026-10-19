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Новини Атака на Дніпро
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У Дніпрі вибухи: ворог атакує критичну інфраструктуру

Вибухи у Дніпрі

Наразі ворог атакує критичну інфраструктуру Дніпра.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог атакує критичну інфраструктуру Дніпра. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Загроза триває", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Автор: 

Дніпро (3211) обстріл (37547) енергетика (3806) Дніпропетровська область (5375) Дніпровський район (543)
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