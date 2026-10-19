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У Дніпрі вибухи: ворог атакує критичну інфраструктуру
Наразі ворог атакує критичну інфраструктуру Дніпра.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Ворог атакує критичну інфраструктуру Дніпра. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Загроза триває", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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