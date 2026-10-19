Чехия отказалась поддержать запрет на выдачу туристических виз россиянам в ЕС, несмотря на рекомендации собственных дипломатов

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка отказался поддержать инициативу Финляндии о прекращении выдачи туристических виз гражданам России на уровне всего Европейского Союза. Это решение он принял, несмотря на положительные заключения ведущих экспертов своего министерства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на чешское издание Seznam Zprávy.

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На прошлой неделе глава МИД Финляндии Элина Валтонен направила в чешское внешнеполитическое ведомство письмо с предложением ужесточить визовые ограничения для россиян во всем ЕС.

Речь идет прежде всего о прекращении выдачи виз для необязательных поездок, в частности туристических.

В обращении Валтонен подчеркнула, что Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, а российские диверсии и гибридные операции представляют угрозу для европейских государств.

"Кремль оценивает нашу решимость по нашим поступкам. Там, где он сталкивается с колебаниями, он продолжает давить", — отметила финская министр.

По ее словам, визовая политика должна стать одним из инструментов повышения цены, которую Россия платит за войну против Украины.

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Чешские дипломаты поддержали ограничения, но министр отказал

Как выяснило Seznam Zprávy, инициативу Финляндии поддержали высокопоставленные чиновники чешского МИД, в частности руководитель юридического отдела Иржи Шлайс, представитель европейского отдела Ченек Гайный и директор отдела стран Западной Европы Ян Бубен.

Однако Мацинка решил не присоединять Чехию к этому предложению.

Пресс-секретарь чешского МИД Адам Чорго, отвечая на вопросы журналистов, сначала не подтвердил отказ, отметив лишь, что страна уже давно применяет существенные ограничения на выдачу виз гражданам РФ.

Впоследствии сам министр объяснил свое решение отсутствием достаточной поддержки со стороны других членов Евросоюза.

"Мы уже применяем это, и, учитывая очень большое количество стран ЕС, которые не присоединились к финской инициативе, становится понятно, что никакого общеевропейского решения не будет. Поэтому мы остаемся при национальном регулировании", — заявил Мацинка.

Он также утверждает, что большинство стран ЕС не заинтересованы во введении таких ограничений.

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Чехия ранее поддерживала аналогичное предложение Эстонии

Мацинка напомнил, что примерно три месяца назад Эстония выступила с аналогичной инициативой, которая получила более широкую поддержку, в частности со стороны Чехии.

По словам министра, тогда он вместе с чешским министром внутренних дел Лубомиром Метнаром подписал письмо в поддержку соответствующих мер. Однако договориться об общеевропейском решении не удалось.

Именно отсутствием результата предыдущих попыток Мацинка объяснил нежелание поддерживать новое предложение Финляндии.

Таким образом, Чехия продолжит применять собственные ограничения на выдачу виз россиянам, но не будет присоединяться к нынешней инициативе по введению единых правил на уровне ЕС.

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