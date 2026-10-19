Чехія відмовилася підтримати заборону туристичних віз для росіян у ЄС, попри рекомендації власних дипломатів

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка відмовився підтримати ініціативу Фінляндії щодо припинення видачі туристичних віз громадянам Росії на рівні всього Європейського Союзу. Рішення він ухвалив попри позитивні висновки провідних експертів власного міністерства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на чеське видання Seznam Zprávy.

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Минулого тижня очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен надіслала чеському зовнішньополітичному відомству лист із пропозицією посилити візові обмеження для росіян у всьому ЄС.

Йдеться насамперед про припинення видачі віз для необов'язкових поїздок, зокрема туристичних.

У зверненні Валтонен наголосила, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України, а російські диверсії та гібридні операції становлять загрозу для європейських держав.

"Кремль оцінює нашу рішучість за нашими вчинками. Там, де він натрапляє на вагання, він тисне далі", – зазначила фінська міністерка.

За її словами, візова політика має стати одним з інструментів підвищення ціни, яку Росія платить за війну проти України.

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Чеські дипломати підтримали обмеження, але міністр відмовив

Як з'ясувало Seznam Zprávy, ініціативу Фінляндії підтримали високопосадовці чеського МЗС, зокрема керівник юридичного відділу Їржі Шлайс, представник європейського відділу Ченек Гайний та директор відділу країн Західної Європи Ян Бубен.

Однак Мацінка вирішив не приєднувати Чехію до пропозиції.

Речник чеського МЗС Адам Чорго, відповідаючи на запитання журналістів, спочатку не підтвердив відмову, зазначивши лише, що країна вже давно застосовує суттєві обмеження на видачу віз громадянам РФ.

Згодом сам міністр пояснив своє рішення відсутністю достатньої підтримки серед інших членів Євросоюзу.

"Ми вже застосовуємо це, і, зважаючи на дуже велику кількість країн ЄС, які не приєдналися до фінської ініціативи, стає зрозуміло, що жодного загальноєвропейського рішення не буде. Тому ми залишаємося при національному регулюванні", – заявив Мацінка.

Він також стверджує, що більшість країн ЄС не зацікавлені в запровадженні таких обмежень.

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Чехія раніше підтримувала аналогічну пропозицію Естонії

Мацінка нагадав, що приблизно три місяці тому Естонія виступала зі схожою ініціативою, яка отримала ширшу підтримку, зокрема з боку Чехії.

За словами міністра, тоді він разом із чеським міністром внутрішніх справ Лубоміром Метнаром підписав лист на підтримку відповідних заходів. Проте домовитися про загальноєвропейське рішення не вдалося.

Саме відсутністю результату попередніх спроб Мацінка пояснив небажання підтримувати нову пропозицію Фінляндії.

Таким чином, Чехія продовжить застосовувати власні обмеження на видачу віз росіянам, але не долучатиметься до нинішньої ініціативи щодо запровадження єдиних правил на рівні ЄС.

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