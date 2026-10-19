Пьяный мужчина с более чем 2 промилле алкоголя устроил стрельбу возле школы в Тернополе: ранен 15-летний подросток. ФОТО

В Тернополе 29-летний мужчина во время конфликта с группой подростков открыл огонь из травматического пистолета и ранил 15-летнего юношу. В момент инцидента он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - в его крови обнаружили более 2 промилле алкоголя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Тернопольской области.

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Инцидент произошел вечером 18 октября, около 21:40, в сквере на улице Богдана Лепкого, недалеко от школы №21.

По предварительным данным правоохранителей, между 29-летним местным жителем и группой несовершеннолетних возникла ссора. Во время конфликта мужчина достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.

Одна из пуль попала в руку 15-летнего подростка. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. По информации СМИ, подросток находится в больнице.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и бойцы роты полиции особого назначения.

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Правоохранители установили личность стрелявшего. Им оказался 29-летний житель Тернополя, которого доставили в районное управление полиции.

У мужчины изъяли травматический пистолет "Форт-17" и патроны к нему. Как выяснили следователи, у него было официальное разрешение на оружие.

В ходе освидетельствования в крови мужчины обнаружили более 2 промилле алкоголя.







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По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о предъявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры.

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