Пьяный мужчина с более чем 2 промилле алкоголя устроил стрельбу возле школы в Тернополе: ранен 15-летний подросток. ФОТО
В Тернополе 29-летний мужчина во время конфликта с группой подростков открыл огонь из травматического пистолета и ранил 15-летнего юношу. В момент инцидента он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - в его крови обнаружили более 2 промилле алкоголя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Тернопольской области.
Инцидент произошел вечером 18 октября, около 21:40, в сквере на улице Богдана Лепкого, недалеко от школы №21.
По предварительным данным правоохранителей, между 29-летним местным жителем и группой несовершеннолетних возникла ссора. Во время конфликта мужчина достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.
Одна из пуль попала в руку 15-летнего подростка. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. По информации СМИ, подросток находится в больнице.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и бойцы роты полиции особого назначения.
Правоохранители установили личность стрелявшего. Им оказался 29-летний житель Тернополя, которого доставили в районное управление полиции.
У мужчины изъяли травматический пистолет "Форт-17" и патроны к нему. Как выяснили следователи, у него было официальное разрешение на оружие.
В ходе освидетельствования в крови мужчины обнаружили более 2 промилле алкоголя.
По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
В настоящее время правоохранители решают вопрос о предъявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль