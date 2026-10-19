П’яний чоловік із понад 2 проміле алкоголю влаштував стрілянину біля школи в Тернополі: поранено 15-річного хлопця. ФОТО

У Тернополі 29-річний чоловік під час конфлікту з групою підлітків відкрив стрілянину з травматичного пістолета та поранив 15-річного хлопця. У момент інциденту він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння – у його крові виявили понад 2 проміле алкоголю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Тернопільської області.

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Інцидент стався ввечері 18 жовтня, близько 21:40, у сквері на вулиці Богдана Лепкого, неподалік школи №21.

За попередніми даними правоохоронців, між 29-річним місцевим жителем та групою неповнолітніх виникла суперечка. Під час конфлікту чоловік дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів.

Одна з куль влучила в руку 15-річного хлопця. Потерпілому надали медичну допомогу. За інформацією ЗМІ, підліток перебуває в лікарні.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та бійці роти поліції особливого призначення.

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Правоохоронці встановили особу стрільця. Ним виявився 29-річний житель Тернополя, якого доставили до районного управління поліції.

У чоловіка вилучили травматичний пістолет "Форт-17" та набої до нього. Як з'ясували слідчі, він мав офіційний дозвіл на зброю.

Під час освідування в крові чоловіка виявили понад 2 проміле алкоголю.







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За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

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