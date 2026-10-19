УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14149 відвідувачів онлайн
Новини Поранення дітей
1 791 11

П’яний чоловік із понад 2 проміле алкоголю влаштував стрілянину біля школи в Тернополі: поранено 15-річного хлопця. ФОТО

У Тернополі 29-річний чоловік під час конфлікту з групою підлітків відкрив стрілянину з травматичного пістолета та поранив 15-річного хлопця. У момент інциденту він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння – у його крові виявили понад 2 проміле алкоголю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інцидент стався ввечері 18 жовтня, близько 21:40, у сквері на вулиці Богдана Лепкого, неподалік школи №21.

За попередніми даними правоохоронців, між 29-річним місцевим жителем та групою неповнолітніх виникла суперечка. Під час конфлікту чоловік дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів.

Одна з куль влучила в руку 15-річного хлопця. Потерпілому надали медичну допомогу. За інформацією ЗМІ, підліток перебуває в лікарні.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та бійці роти поліції особливого призначення.

Також читайте: 15-річний хлопець вистрілив однолітці в око з пневматичного пістолета на Миколаївщині: дівчина у тяжкому стані, - поліція

Правоохоронці встановили особу стрільця. Ним виявився 29-річний житель Тернополя, якого доставили до районного управління поліції.

У чоловіка вилучили травматичний пістолет "Форт-17" та набої до нього. Як з'ясували слідчі, він мав офіційний дозвіл на зброю.

Під час освідування в крові чоловіка виявили понад 2 проміле алкоголю.

У Тернополі 29-річний чоловік відкрив вогонь по підлітках після конфлікту
У Тернополі 29-річний чоловік відкрив вогонь по підлітках після конфлікту
У Тернополі 29-річний чоловік відкрив вогонь по підлітках після конфлікту

Також читайте: Убивство трьох людей і замах на вбивство ще двох: колишньому священнику УПЦ МП на Закарпатті повідомлено про підозру, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє чоловіків влаштували стрілянину в парку Ужгорода та намагалися втекти, - поліція. ФОТО

Автор: 

алкоголь (923) підлітки (531) поранення (2978) стрілянина (2032) Тернопіль (424) школа (2210) Тернопільська область (691) Тернопільський район (94)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Хто його знає, що там було, насправді... "Дітки" теж різні бувають... Я чоловіка не виправдовую - нічого пить, з пістолетом в кишені. Та й законом заборонено "травмати" застосовувать проти деяких категорій громадян (мова йде про вік та стан здоров'я). Але, не виключено, що "дітки" могли самі спровокувать конфлікт...
показати весь коментар
19.10.2026 14:43 Відповісти
+10
Самозахист ? А у неповнолітніх перевіряли вміст алкоголю?
показати весь коментар
19.10.2026 14:36 Відповісти
+2
"Дітки", за прикладом дорослих, забажали "перевірити вміст кишень" пияка, а тому (пиякові) і 2 промілє на завадили за себе постояти...
показати весь коментар
19.10.2026 14:51 Відповісти

Завантаження...

 
 