Очередей по 40 часов на границе с Польшей нет, - ГПСУ опровергла сообщения о пробках

Сообщения о необходимости ожидать до 40 часов на украинско-польской границе не соответствуют ситуации с легковым транспортом при выезде из Украины. В Государственной пограничной службе уверяют, что значительных очередей пока нет, хотя на отдельных пунктах пропуска периодически возникают скопления автомобилей.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Демченко, ситуация на границе зависит от категории транспорта, дня недели и конкретного пункта пропуска. Наибольшая нагрузка традиционно наблюдается накануне выходных и в субботу.

В частности, в пятницу государственную границу Украины пересекли 92 тысячи граждан, в субботу - 104 тысячи, а в воскресенье – около 100 тысяч. Примерно половина всего пассажиропотока приходится на границу с Польшей.

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Где могут возникать очереди

Наиболее загруженными на украинско-польской границе остаются три пункта пропуска:

"Устилуг" на Волыни;

"Шегини" на Львовщине;

"Краковец" на Львовщине.

На этих направлениях одновременно могут ожидать пересечения границы несколько десятков автомобилей, иногда 60–70. В то же время на других пунктах пропуска очереди могут отсутствовать вообще.

"Я в очередной раз советую людям знакомиться с информацией о загруженности пунктов пропуска, не поддаваться паническим сообщениям о том, что приходится стоять на границе 20 или 40 часов. Ведь для легкового транспорта таких очередей точно нет", - подчеркнул Демченко.

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Что с автобусами и грузовиками

Представитель ГПСУ пояснил, что для автобусов и грузового транспорта при выезде из Украины действует система электронной очереди. Она определяет время, когда водитель должен прибыть на пункт пропуска, поэтому физических очередей из этих категорий транспорта на украинской стороне нет.

В то же время после пересечения границы на территории соседних государств водителям может приходиться ожидать в обычных очередях, поскольку аналогичной системы там нет.

На продолжительность оформления грузовиков также влияют таможенные процедуры и временные приостановки пропускных операций, в частности во время воздушных тревог.

В ГПСУ рекомендуют перед поездкой проверять загруженность пунктов пропуска. Западное региональное управление пограничной службы обновляет соответствующую информацию на своей странице в Facebook каждые три часа.

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